新聞透視－軍火這門生意 台灣分不到半杯羹

2018年05月11日 04:11 中國時報 呂昭隆

昨日舉行的台美國防產業論壇，只是一場軍火界的大拜拜。軍火市場大餅，美國不會分給台灣，不但不分，還會連肉帶湯帶骨，全吃的一乾二淨；台灣廠商想要打進美國軍火產業供應鏈，成為合作伙伴，根本不可能，也過於一廂情願。

以漢翔公司為例，如此規模的國防工業，做F-16戰機性能提升，也只是下游包商，賺的是代工費，美方雖有給些技術移轉，但不能成為合作伙伴。

事實上，台灣廠商年年去美國開國防工業會議，開了這麼多次，又有那一家成功打進美軍火工業？一家都沒有。後來廠商都不想去了，覺得浪費錢和時間。蔡政府上任第一年，還拉著廠商去，廠商看在新政府面子上，但也心知肚明，去再多次，也拿不到美軍火商的訂單。

所以綠營才想到邀美商來台灣，辦個論壇，讓國內商還抱個希望，並省掉舟車勞苦。民進黨畫的國防產業大餅，背後用意仍是政治考量，是想把手伸進這個領域，讓軍火商出錢出力。

軍火這行，本是國民黨在吃，黨政軍特都有人插手。民進黨在陳水扁當選後，才第一次碰到這個領域，由於是生手，一開始，東南西北都分不清，等到摸熟了，知道個中甜頭，於是搞出鐽震案，原本想法是好的，但是有私心，才會出大包。

一回生，二回熟。民進黨等到這次執政，力推國防產業，而且包裝的很漂亮，說穿了，就是鐽震的進階版。中信造船董事長韓碧祥，力挺蔡政府的國艦國造政策，出錢出力，兩年下來，一路相挺，昨天藉論壇時機，大吐苦水。一句都還沒有發包，也看穿了蔡政府國艦國造口號的背後虛實。

軍火這門生意，沒這麼簡單。蔡政府過度包裝國防工業，日後恐經不起檢驗的。

(中國時報)