豪砸百億 興富發全台大獵地

2018年05月11日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看好購屋剛性需求，建商紛紛大舉獵地，興富發總裁鄭欽天透露，今年將鎖定擁有重大建設利基、人口成長、經濟發展佳等區域購地，包括台北市南港、新北淡海新市鎮、新竹竹北、台中七期及其周邊、台南等都是目標區。

房市逐步回溫，上市櫃建商因應未來推案需求做長遠規畫，全台大獵地，據世邦魏理仕統計，首季土地成交量衝破300億大關、達321億元，年增24％，達5年來首季最高水準。

市占率大幅提高

對於市場多空聲浪交戰，近1年來興起的剛性需求風潮究竟可持續多久，各界看法不一，鄭欽天不諱言，目前各地房市表現不同。但就過往經驗分析，一個新需求的形成，至少維持5年，且景氣不明確下，民眾多會找大公司購屋，讓興富發市占率大幅提高，如今在許多區域，興富發市占率已從5％、6％，提升至20％，甚至更高，為此，選擇適合地點購地動作將持續。

他舉例，像是新竹就業機會增加、人口持續成長，推出的「巨人」案不僅首購族會買，不少置產族看到區內2房產品租金投報率可達5、6％左右也下手買進，看好新竹購屋需求，除目前在新竹光武段有1塊2700坪土地外，未來興富發還將在附近買進明、後年要推案土地。

往南，台中七期及其周邊生活機能強、交通便利，客源多，興富發當然也不會錯過，現今即重眾雲集，下半年將有惠禮段千坪土地計畫推出，鄭欽天透露，未來會持續鎖定這區域購地。另過去幾年也深耕的台南市場，大樓產品需求仍大，只要有適合土地，也會下手買進。

至於台北市，興富發除在市中心推合建，並會在南港等地區尋找適合土地買進；只是在興富發購地藍圖中，最特殊的是外界認為市場有疑慮的淡海新市鎮，竟是鄭欽天眼中的推案機會區。

相中淡海新市鎮

「長期來看淡海新市鎮人口在增加，且近期那裡的學校多滿了，還須規畫新建學校，顯示區內有購屋需求。」鄭欽天侃侃而談說，當地地價比青埔等地都要便宜，也是他看重的原因。

還有一大促使他買進的原因，是交通改善。鄭欽天說，當地綠山線即將通車，連接北市，增加交通便利性外，興建中的淡江大橋完工後，更可串接五股、新莊、板橋等地，解決淡水堵車問題，串接後，形成通車15分鐘左右的大生活圈。目前興富發在淡海新市鎮有4000多坪土地，將會持續獵地。

(中國時報)