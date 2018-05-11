提振經濟 快把製造業找回來

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中國時報
／台北報導

振興台灣經濟，興富發集團總裁鄭欽天直言，台灣國土規畫、稅制、人才引進都有必要改善，政府不應只顧著推新南向政策，而是應學美國總統川普把台灣的製造業找回來。

「為什麼投資環境變成這樣，大家都不想在台投資？政府應看看川普、想想台灣，如何改進。」鄭欽天指出，最近包括前總統李登輝等各界人士看著台灣許多龍頭產業前仆後繼地赴美投資，即使有些企業有心在台投資，也因處處受制作罷，令人感到十分憂心。

他指出，川普很清楚唯有把製造業留在美國，才能把國民所得提高，台灣也一樣，需要吸引製造業回流。但之前企業提出缺水、缺電、缺土地等五缺，政府至今講了半天，做了什麼，以土地來說，至今未看到政府有效率地設置新工業區，進行改善。綜觀全局，政府根本未做好國土規畫基本功。而他最近反是有一些對岸的朋友，直接把土地畫一畫，來台對生醫、科技業招商。　　　鄭欽天舉例指出，當初鄭成功來台時，船是直接開到現在台南市中心，現在水退了，退到將軍後，也就是有一大片土地從海裡浮出來，這麼大片土地為什麼不畫成工業區，租給企業50年，50年後土地也值錢。如今政府雖積極推招商，但沒土地，又缺水、缺電，企業怎麼進來。

「發展經濟，政府當務之急是將企業留在台灣，怎麼會是發展新南向？」鄭欽天說，政府不應該急著把企業推出去，應想著讓在台灣發展的企業願意繼續根留台灣，並提高誘因，吸引海外企業能回流台灣，這須要有很多配套。他建議，在屏東等地畫設特區，搭外勞政策，引進外勞來工作，給予企業稅負優惠，自然會吸引製造業回到台工作。

另外台灣稅制也問題重重，他舉例，房地產持有稅高，對誰來說都是負擔，不只是住宅，連工廠、辦公、商場、飯店也都有持有稅偏高爭議，這部份政府也應急思如何亡羊補牢。

(中國時報)

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