興富發業績飆 前4月破百億

2018年05月11日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發集團今年邁入完工交屋豐收年，總計興富發家族前4月完工認列金額已突破百億，未來持續有新案完工挹注營收獲利。據興富發財報資料顯示，看好其後市，吸引長庚醫療財團法人、青石板投資公司等紛紛加碼，持股已逾1.7萬張，持股比分達1.51％、1.47％，名列興富發第9大與第10人股東。

上市建商營收王興富發，未來5年總計有1655.31億元案量將陸續交屋入帳，貢獻業績成長力道強勁，法人指出，依今年會完工的案量與進度，興富發營收可持續締造歷年新高紀錄。

興富發截至今年前4月營收128.7億，已較去年同期大增1.64倍。興富發家族小金雞潤隆營收更有驚人表現，前4月營收逾59億，較去年同期大增711％，已超越2017年全年營收43.78億。

興富發家族今年前4月完工認列大案逾百億，其中興富發「文華匯」認列19億、「海洋都心」19億、「双美館」12.8億與「圓山1號院」認列3.2億等。潤隆則有「信義城」、「真愛」、「NTC國家商貿中心」、「國賓大苑」等案同步交屋入帳逾55億。

展望第2、3 季接棒完工交屋的案源，有大坪數、銷售率逾44％，總銷約169億元的「双湖匯」；接下來還有「華人匯」、「興富發莊園」、「興富發大悦」、「樹禾院」、「民生香榭」、「翰林小城」、「站前Ａ+」等十餘件新案，陸續完工交屋。

(中國時報)