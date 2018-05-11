超級暖男 陳照凱躋身千萬業績經紀人

2018年05月11日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

曾是科技大廠工程師的陳照凱，為讓生活更有變化與挑戰，選擇工作一年後，轉投入了房仲領域，進入信義房屋，一晃14個寒暑過，不但躋身千萬業績經紀人，擔任天母蘭雅店專案經理，也為自己賺進了2戶房子。但是不論私底下家庭生活或在工作領域他都是超級暖男！

在信義房屋服務14年，陳照凱都在天母區內的店頭工作，但這14年間，房市從SARS低潮攀越高峰，又回落谷底，如今回升，信義房屋在天母的據點也快速擴張。

「我很幸運見識了房市景氣循環，也從中學習很多。」陳照凱說，在房市大好時，他並沒有很特殊表現，每年業績維持在500萬至800萬元的水準，但在去年他卻攀上入行來的業績高峰，年度業績千萬，成績在天母地區名列前茅。

他回憶市場大好時，許多同業積極耕耘投資客，因為投資客只要區段對，價位符合預期立即下手，反倒是自住客想買，又想多比較，無法在第一時間決定，就錯失了機會。

「只想著服務投資客，快速成交，雖不能說犯錯，但我難以認同。」陳照凱說，那時他選擇一步一腳印好好服務自住客戶，在房市起起落落間，陪伴、支持客戶做出最小風險、最大利益的決擇，也累積了厚實的基礎。

外界很難想像1戶近3000萬的房子，跌掉了600萬，對1位退休族來說心裡有多疼，但陳照凱就是陪著這位客戶慢慢思考，整整1年多，從他太太尚未懷老大，到老大出生，這位屋主才決定認賠賣出。

「老大出生第2天，我這新手爸爸正搞不定狂哭的兒子時，這位屋主打電話來，慢慢傾訴著不安，卻想要售出的念頭。」陳照凱說，經過1年相處知道這位屋主不是不肯面對市場反轉，只是不想虧到600萬這麼多，但在對談逾1小時間，他慢慢分析付房貸有利息成本，且還須面對房價持續下探風險，最後，屋主心一橫決定售出。也還好做了這決定，因為後來房價更進一步下跌，若那時未出售，損失更大。也因陳照凱的好耐性、替人著想的個性，讓他累積了好人緣，業績也跟著紅不讓。

(中國時報)