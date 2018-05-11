油價下周漲6角 緩漲緊急啟動

美國宣布退出伊朗核協議，國際油價應聲大漲3％，汽機車族面臨油價高漲大感吃不消，經濟部10日決啟動「緩漲機制」降低衝擊，最快今天拍板，下周一就能適用。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國際油價大漲，牽動下周國內油價恐大漲0.6元，95無鉛汽油將漲至每公升30.1元，創3年半新高，避免油價高漲推升物價，經濟部昨向政院報告，計畫今日公布「緩漲機制」，下周一適用，由於時間緊迫，政院採用經濟部本身即可處理方案，計畫在國內油價觸及30、31至32.5元時有不同吸收方式，最高吸收1/2，但凍漲、緩跌、凍跌等方案暫不處理。

行政院今可望拍板

美國總統川普宣布退出6強與伊朗簽訂的核子協定，並將恢復對伊朗經濟制裁，導致油價飆漲，依浮動油價機制推估，下周國內汽油每公升將調漲0.6元，為此，經濟部昨日召集相關單位討論因應油價高漲方案，並在昨日晚間赴行政院報告。

據瞭解，為避免問題複雜化，擬在95無鉛汽油每公升30元啟動緩漲機制，並分成3至4個級距，緩漲幅度1/5至1/2不等。另外，油價如觸及日星等亞洲鄰近國家最低油價時，也會啟動緩漲。

至於原本要修改公式計算等內容，昨日並未討論。中油原規畫比照歷史經驗、立法院決議在32.5元先由中油吸收1/2漲幅、35元由中油、貨物稅各吸收1/3，民眾購油時，可望少付1/2與1/3 ，同時規畫在38元時凍漲。另計畫在油價來到27.5、25、23元，分別緩跌1/3、1/2與凍跌。

但經濟部官員主張緩漲機制要讓民眾有感，要求中油下修吸收門檻，為此，中油分就30、31元檢討民眾可少漲多少幅度，檢討範圍幅度從1/5～1/3都有。

中油吸收1/5～1/2

避免中油過去因凍漲大虧1200億元的歷史重演，原規畫的凍漲、凍跌方案，決定暫不討論。行政院最後裁示，今日先宣布緩漲機制，其他方案擱置。

受國際油價飆漲影響，下周一95無鉛每公升恐將再漲0.6元，一舉衝破30元大關，站上近3年半以來新高，對民生衝擊可謂不小。

(中國時報)

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