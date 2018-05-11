以色列、伊朗互轟 至少23死

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

以色列攻擊敘利亞伊朗軍事據點示意圖

美國總統川普宣布退出伊朗核協議不到48小時，中東爆發戰爭。以色列與伊朗互轟。已經造成至少敘利亞境內23人死亡，多人受傷。以色列率先出動28架F15和F16戰機發射了70枚空地飛彈，攻擊伊朗在敘利亞的軍事基地，伊朗則在10日向戈蘭高原的以軍發射火箭，作為報復。但以色列隨即還以顏色，連夜轟炸伊在敘利亞逾50處軍事設施，這是雙方數十年來最大規模的空襲行動，敘利亞總統阿塞德強調，雙方瀕臨全面戰爭。只有俄羅斯才能阻止「第三次世界大戰爆發」！

以轟炸50處伊在敘據點

以色列國防部隊10日宣布，出動了架戰機空襲敘利亞境內伊朗50個軍事據點，目標包括武器庫、後勤基地和伊朗精英部隊在敘利亞的情報中心等，另外摧毀5座敘利亞防空系統。出擊的以方戰機毫髮無傷。

以色列國防部長李柏曼10日上午表示，這場空襲「擊中伊朗在敘利亞的所有基礎設施」。他強調，以色列無意讓情勢升級，但是不會容許伊朗將敘利亞變成「對付自己的前線基地」。以軍方消息人士說，此為自1974年以色列與敘利亞簽下互不侵犯協定後，以方發動最大規模的攻擊。

報復伊朗 空襲規模超大

以色列軍方稱，這場轟炸目的是報復伊朗聖城軍（Quds force，伊朗革命衛隊的一支特種部隊）向以境內發射火箭彈，「他們已經為此付出巨大的代價」。

俄羅斯國防部證實以色列發動空襲並表示，以方出動28架F-15、F-16戰機，使用60枚地對空飛彈和10枚戰術地對地飛彈，一共70枚飛彈，並聲稱有半數飛彈遭到攔截。

對於以色列大舉空襲，伊朗軍方目前還未回應。敘利亞首都大馬士革從10日清晨就陸續傳出巨響及爆炸火光，敘利亞也發射防空彈照亮黯淡的天空。敘方面稱，飛彈擊中雷達站、防空設備據點以及武器，但稱大部分的飛彈都被攔截。

(中國時報)