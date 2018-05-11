雙橡園V1 台中最美飯店宅

2018年05月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

去年底完美落成的「雙橡園V1」社區，流線弧形的崗石大樓外觀、公設美學，營造出一種與城市對話、充滿生命力的活建築體，被譽為台中市最美的飯店宅。

「雙橡園V1」社區基地坐落於大墩十四街、大正路口，為地下5層、地上28層大樓。一樓大廳挑高8米4，時尚典雅。從花園開始，就彷彿在訴說一個故事。一個很有未來感的小孩打了一個水漂，衝破了大片玻璃，衝破了巨大的不鏽鋼，發散到整個空間。因此可以看見大廳中懸掛著不鏽綱材質的藝術品，大膽的取代了傳統豪宅必備的奢華水晶吊燈，反而呈現出一種更具生命力的溫度與活力。

大廳一隅的降版沙發，則是希望坐下的人，能自在舒適，仰望藍天白雲的舒卷自如，細細品味生活藝術。為打造最棒的天立方星空會館，十邑團隊更與雙橡園開發親赴泰國曼谷考察，打造出最具有國際新亮點的sky bar。凌空101米、專屬101位會員獨享，雙橡園V1特區101 bar已成為中台灣最具代表性的天際亮點。

超越曼谷國際酒店的設計規劃，吧台的牆面採用玻璃馬賽克，渲染七彩燈光，動如飛瀑、靜如絲綢，絢麗且時尚。還在30樓設置觀景台，同時也能安排表演節目。

101 bar的四方外圍，更設計了觀景飛碟，宛如置身凌空包廂，獨享微醺時光。搭配燈光大師孫啟能親自操刀設計的燈影光雕，讓住戶坐享無敵夜景。為契合雙橡園V1特區的全天候餐飲服務，王勝正在28樓設計了「瑪瑙廳」，空間主體以珍稀的以色列石材「瑪瑙藍玉」呈現。

結合吧台，以發光體塑造日夜不同的氛圍，並備有專業廚房，讓住戶可享用一日六餐的現做餐飲服務。

王勝正認為，設計要從室內走到戶外，從形式走向心靈，讓人在公共空間能夠安定舒適願意停駐，而不是回家只是路過。如同庭園外兩位童趣孩子拿著水瓢狀似往室內潑灑，透過波紋反射，彷彿濺起了繽紛的水花。

而入門的大廳，吊掛在天花板的大型不規則的不鏽鋼藝術品，則大膽的取代了傳統豪宅必備的奢華水晶吊燈。

豪宅首席設計師王勝正操刀的公設美學，陳俊男、黃豐國兩大建築師聯手，打造流線弧形的崗石大樓外觀，以及建築師陳俊男融合人文意涵、都市景觀與時尚，所營造出一種彷彿能與城市對話、充滿生命力的活建築體。

雙橡園V1社區是一棟連地下室車道都使用花崗石的全石材全包覆住宅大樓，展現裡外合一、大器內歛豪宅氣質；加上頂樓凌空101公尺、拔高穿越天際線的三層複合立體星空會館，超越曼谷國際頂級night bar的101 bar，搭配迷幻多變的燈影光雕，共同完美地演繹出雙橡園「時尚．古典」的品牌風格。

(中國時報)