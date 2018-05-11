跨海交流 兩岸社造大不同

富宇文化協會住戶日前赴北京參訪，交換社造經驗，提升生活品質。圖／黃繡鳳

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中國時報
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兩岸民間往來日漸活絡，富宇文化協會住戶日前赴北京參訪，交換社造經驗，提升生活品質。

富宇參訪的稻香園南社區，位於北京市海淀區，曾獲選北京市「百姓心目中的平安社區」、「先進社區居民委員會」、「北京社會好人」等獎項。

2016年與富宇締結姊妹社區時，就曾來台參觀富宇「領袖特區」與「東方之冠」社區，激盪生活願景。

稻香園南社區成立35年，常住人口3894人，有定期聚會的舞蹈、京劇、健身、手工編織等社團，並因應時節經常舉辦如聯歡會、運動會、廚藝或健康講座、青少年寒暑期志願服務等活動。

特別的是，社區內設施包括超市、藥局、社區餐桌，以及每周二次到社區販售的蔬菜直通車，針對老人還能夠一通電話送貨到家。

北京市海淀街道建設科科長孟麗敏表示，北京單一社區規模大，海淀區是北京高科技區，稻香園南社區又是全北京的明星學區。

她說，按居住人數由政府編列預算，每年在宣傳教育、居民活動、住宅及道路硬體維修上的費用約千萬人民幣，並且提供法律諮詢、矛盾調解和社會福利在內的相關服務，致力於打造社區品牌。

富宇建設協理周燕槿也指出，富宇目前建案超過2萬戶，住戶自發組成富宇文化協會。

她認為，這次的跨海交流來自近十個社區的協會成員，不少住戶會後也朝「社區品牌」方向思考，並且期待創造社區更美好的生活。

北京海淀街道辦事處副主任邵志青並指出，2016年就曾隨團參訪富宇社區，對台灣社造結合建商、物業和居民的運作方式相當好奇。

他說，時隔兩年再見面，喜見雙方都持續為社區服務努力，也期盼未來雙方的交流與學習更頻繁。

關於兩岸社區共同面臨的社造人口老化問題，富宇也就即將推動的企業/社區志願服務活動提出討論，獲北京海淀社區相關與會人員的認同。

孟麗敏說，年輕人平常上班，對社區事務不了解，稻香園南社區的活動又常在平日舉辦，參與的居民仍以老年人占多數。她強調，目前推廣的青少年的社會實踐活動、環保志願服務等，就是希望讓青少年有機會為社區服務、了解社區。

(中國時報)

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