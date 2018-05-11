名品進駐 劇空間商場正夯

2018年05月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

房市景氣混沌未明，建商開發多元化產品，如銳宇建設開發七期「T&R廣場」，吸引國際名品進駐，成功打造了「劇空間」商場。

「T&R廣場」為銳宇建設處女作，創始人李明潭曾任七期豪宅建商銳豐建設總經理。位於市政北二路上的「銳豐悅觀」個案，是他看中了享譽國際的東京半島酒店風格後，親自拜訪橋本夕紀夫設計大師，力邀他為「銳豐悅觀」規劃公共空間。

橋本夕紀夫將他所擅長特色、兼具東方禪意與國際設計風格於「銳豐悅觀」中發揮得淋漓盡致。而蔦屋書店的日籍主管參觀「銳豐悅觀」個案後，成功拉近彼此距離，也讓蔦屋書店成功在台中設點。

銳宇建設董事長李明潭表示，台中商場的規劃，從早期四期重劃區的透天店面，五期的大樓店面，七期的純住家，到現在已經朝向講究生活概念的規劃。

像「T&R廣場」520坪土地面積、建坪1100坪，實際使用建坪約不到50％，規劃為4層樓的商場，就是以「劇空間」的建築概念，呼應鄰近的國家歌劇院。

以階梯連接一、二樓的劇場特色，和台中歌劇院戶外小劇場的舞台階梯相呼應，並且與周圍環境自然產生連結，與蔦屋書店的生活型態十分契合。

原本規劃台灣市場不做街邊店，專營百貨門市的蔦屋書店，與銳宇建設多次討論後，以街邊店自由度大，如日本代官山的蔦屋書店模式，決定進駐台中市。

李明潭成功說服日方，經由日方力邀中環集團負責人親自前來「T&R廣場」場勘，雙方決定合作開設台中第一間蔦屋書店。

李明潭表示，T&R廣場4樓也將引進WOO Taiwan泰式料理名店，未來「T&R廣場」將持續引進更多國際名品進駐，推廣屬於T&R特有的生活概念型態。

他並強調，「T&R廣場」，未來也將循此模式，推出第二、第三家商場，地點不限於台中市，為城市行銷。

(中國時報)