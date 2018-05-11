陸府建設 送上母親節祝福

陸府建設在每年的母親節，都會動員全體員工到社區送禮，讓住戶倍覺窩心。圖／黃繡鳳

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中國時報
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陸府建設在每年的母親節，都會出動全體員工到社區送禮，親手送上祝福，讓住戶倍覺窩心。

陸府建設表示，公司同仁與住戶之間互動頻繁，關係十分緊密。例如綠海團隊會定期走訪社區，為住戶養護庭園植栽；豐富的節目活動與住戶共學、共享、共好。

走過28個年頭，與住戶之間的感情早已超越買賣關係。一年之中趁著母親節慶送上健康的祝福，每位同仁都當仁不讓、主動參與送禮行列。

隨著現代飲食觀念的改變，糖份、油脂的攝取都被視為禁區，尤其長輩們口味越趨清淡忌口。

陸府建設以為人子女關愛父母的心為出發點，挑選具有國際雙重認證的B&G德國農莊有機茶飲，守護住戶的健康。

這款茶飲來自獲得德國歐盟協會有機認證標章、百年茶廠嚴選茶葉，並經過德國調茶師根據各種草本特性、黃金配比的獨家配方，研發出各款保養茶品。

有機茶品皆通過Bio德國有機農業認證，空運到台，再經由采園生態驗證及農糧署認證，達到雙重檢驗認證，確保安心健康。

其中一款有機舒福茶是由甘草及薄荷葉調配，薄荷的清涼氣味具有幫助消化道機能的功效，不僅口感甘甜，還能夠保持口氣芬芳。

而另一款有機玫瑰養生煎茶，則是由矢車菊搭配有機綠茶，優雅的玫瑰香氣，是太太們的最愛，不論家人同享或招待朋友都非常合適。

(中國時報)

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