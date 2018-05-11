園圈圈市集 探索城食生活

2018年05月11日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

幸福企業─龍寶建設首次舉辦「園圈圈生活市集」，5日假烏日73地號公園舉行，為高鐵重劃區帶來熱鬧氣氛。

集結了好食、生活道具、工藝、閱讀等創意店家，提供深具生活質感選物，共同響應低碳、健康、友善環境的概念。

龍寶建設透過回歸生活簡單本質的市集活動，讓民眾一起來探索美好的、創意的、有趣的「園圈圈生活市集」。

龍寶建設在找尋土地、規劃設計、營建過程、完工後的管理維護都是首要的考量，因此每一個臻邸建案，總能為鄰里創造出新的風景，共享城市美好風貌。

龍寶建設去年熱銷的仁美臻邸個案，也導入「城食生活」的概念，將未來住戶的生活日常納入了空間設計考量，落實平實好宅的精神。如今更將「城食生活」理念落實在園圈圈生活市集活動中，例如龍寶建設攤位的綠化布置香草植物，在活動結束後將分享致送給參與民眾帶回家繼續栽種，讓植栽的生命能夠延續。

龍寶建設在每年5月第一個周六固定舉辦的臻邸環保阿甘日，從清掃自家環境擴展到清掃鄰近社區的鄰里環境，亦曾舉辦植樹節捐書活動、集結跨社區住戶進行淨灘活動。

今年更結合市集活動，主動提醒社區住戶自行攜帶水壺、環保餐具、環保袋等，集合眾人之力，從自身做好「環保」、「限塑」、「愛地球」工作。

龍寶建設董事長張麗莉表示，改變城市風貌是龍寶一直希望從自身實踐的目標，臻邸建築是台中市容的一部分，除了從建築本身落實之外，更需要從生活面去實踐。

她說，對於建築，龍寶建設想帶給城市一片美好風景；對於生活，龍寶建設希望營造一座幸福家園，為社會點燃善的力量。

(中國時報)