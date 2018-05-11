出版陸書先送審 業者譁然

2018年05月11日 04:11 中國時報 趙靜瑜 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台灣也有「審批」制度！文化部5月4日寄出通知，要求中華民國圖書出版事業協會等多個圖書公會、協會轉知各出版社會員，出版陸方授權書籍須依據《大陸許可辦法》送文化部審查並經許可，否則不得出版，違者處行政處分。此令一出，引發出版業者譁然，認為不但擾民，而且嚴重違反言論自由。

19出版社被指違法

陸委會發言人邱垂正昨表示，這是開放交流以來行之有年做法，不是新規，政府並未緊縮大陸出版品來台。文化部長鄭麗君則表示，文化部並無加強審查之規畫，盼外界勿誤解，出版業界如有所疑慮，將邀出版界溝通討論。

據了解，文化部日前辦理中小學生優良課外讀物甄選，發現參選作品中有19家出版社的43冊大陸授權出版品，未依《大陸許可辦法》向文化部申請許可就出版，違反相關規定，目前先「從寬處理」不罰，但也不得申請優良讀物。之後才行文各單位。

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政表示，出版作業一般取得授權便到國家圖書館申請ISBN即可出書，不論英、日、法文書皆然，大陸書也由此「取得身分證」，卻仍可能被要求下架、回收甚至銷毀，不禁質疑：「《出版法》都廢了，違反言論自由的這個辦法難道不違憲？」

學者痛批走回頭路

淡江大學中文系助理教授楊宗翰表示，「台灣以文化強者自居的此刻，最令大陸文化人羨慕的便是出版自由。」楊宗翰指出，送審等於是走回頭路，只是顯示我們有多麼畏懼大陸洗腦，但其實年輕讀者自有主觀判斷，「出版是可以作為文化大國的重要資本，政府管越少越好。」

掃葉工房負責人傅月庵便指出，台灣過去「驕其鄰人」的便是「我們不搞審查那一套」，此時此刻文化部在這件事上最好的做法，應是提出修法，而不是依法行政。

是否修法看陸委會

文化部人文出版司司長朱瑞皓表示，這跟言論自由是兩回事，部裡面從來都沒有進行思想言論審查，「基於許可辦法，只要大陸書籍都得到部進行許可，但是文化部從來沒有組過審查委員會，或者是評選委員會來進行內容上面的審查。」

朱瑞皓表示，這個許可動作有它的意義存在，基於兩岸關係的特殊性，兩岸關係必須對等，但如果各界都認為擾民，未來要不要修法，這得看陸委會的決議，因為主管機關是陸委會。

(中國時報)