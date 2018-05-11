新聞透視－審批惡法 讓民主自由「掉漆」

友善列印
中國時報

文化部一紙公文，讓人恍如回到戒嚴時期，可笑的是，這廂官員還在打圓場說「民國88年《出版法》就廢止了，早就沒有政府審核這回事」、「文化部尊重出版及發行自由」，但公文上卻明指「有19家出版社的43冊大陸授權出版品違法」，顯然公權力早就介入審查，文化部再多說幾次「尊重」，也只是欲蓋彌彰。

文化部昨晚新聞稿標題更是愈描愈黑：「文化部尊重言論自由」，但「中國大陸出版品入台程序規範行之多年」，無疑自打嘴巴。一邊喊言論自由，一邊喊「審查」行之多年，令人錯亂。

不可否認，兩岸分治的政治現實，有其歷史脈絡；在國安問題上，也有其不可模糊的空間。然而，向來以言論及出版自由為傲的台灣，縱有千百個理由，也不該汙辱民眾的智慧，甚至由官方帶頭來抵制彼岸的出版品。

其實這件事最令出版及藝文界感到沮喪的，不是幾本「優良讀物」被指「違法」，也不是認真覺得警總時代捲土重來了，而是當彼岸大國崛起，台灣原先引以為傲的民主自由卻「掉漆」了。

當台灣什麼都被對岸比下去的同時，唯獨面對大陸存在「審批」一事，似可輕蔑一笑，這下卻讓人抓到把柄，原來台灣也是有「審批」的，原來台灣人並未享受真正的言論自由。

但這樣的小把柄，其實只緣於《兩岸人民關係條例》第37條對出版品所規定，這正是足以讓台灣的民主自由「掉漆」的惡法，因為它並非用來防堵敵對勢力的潛入，而是對台灣民眾思想的偵防。這樣不合時宜的法，修掉一點都不可惜。

綠營近年高喊轉型正義，那麼請記住當年執政者是如何以思想檢查為反對者羅織罪名，製造多少冤獄及冤魂。面對如此荒謬的事件，當局應認真思考，台灣要走思想檢查的回頭路嗎？在兩岸僵局未解前，遞橄欖枝尚且來不及，難道還要製造更多敵意？在台灣人普遍以民主自由為傲的同時，文化部更不應自亂陣腳，喪失得來不易的民主價值與自信。

(中國時報)

出版陸書先送審 業者譁然 諸葛四郎開口講客家話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。