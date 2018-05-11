新聞透視－審批惡法 讓民主自由「掉漆」

2018年05月11日 04:11 中國時報 邱祖胤

文化部一紙公文，讓人恍如回到戒嚴時期，可笑的是，這廂官員還在打圓場說「民國88年《出版法》就廢止了，早就沒有政府審核這回事」、「文化部尊重出版及發行自由」，但公文上卻明指「有19家出版社的43冊大陸授權出版品違法」，顯然公權力早就介入審查，文化部再多說幾次「尊重」，也只是欲蓋彌彰。

文化部昨晚新聞稿標題更是愈描愈黑：「文化部尊重言論自由」，但「中國大陸出版品入台程序規範行之多年」，無疑自打嘴巴。一邊喊言論自由，一邊喊「審查」行之多年，令人錯亂。

不可否認，兩岸分治的政治現實，有其歷史脈絡；在國安問題上，也有其不可模糊的空間。然而，向來以言論及出版自由為傲的台灣，縱有千百個理由，也不該汙辱民眾的智慧，甚至由官方帶頭來抵制彼岸的出版品。

其實這件事最令出版及藝文界感到沮喪的，不是幾本「優良讀物」被指「違法」，也不是認真覺得警總時代捲土重來了，而是當彼岸大國崛起，台灣原先引以為傲的民主自由卻「掉漆」了。

當台灣什麼都被對岸比下去的同時，唯獨面對大陸存在「審批」一事，似可輕蔑一笑，這下卻讓人抓到把柄，原來台灣也是有「審批」的，原來台灣人並未享受真正的言論自由。

但這樣的小把柄，其實只緣於《兩岸人民關係條例》第37條對出版品所規定，這正是足以讓台灣的民主自由「掉漆」的惡法，因為它並非用來防堵敵對勢力的潛入，而是對台灣民眾思想的偵防。這樣不合時宜的法，修掉一點都不可惜。

綠營近年高喊轉型正義，那麼請記住當年執政者是如何以思想檢查為反對者羅織罪名，製造多少冤獄及冤魂。面對如此荒謬的事件，當局應認真思考，台灣要走思想檢查的回頭路嗎？在兩岸僵局未解前，遞橄欖枝尚且來不及，難道還要製造更多敵意？在台灣人普遍以民主自由為傲的同時，文化部更不應自亂陣腳，喪失得來不易的民主價值與自信。

(中國時報)