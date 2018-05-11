關鍵13小時 蓬佩奧救回人質

美國國務卿蓬佩奧（左）奉總統川普之命，飛往北韓並在9日與領導人金正恩再度會面。兩人除商討川金會時間地點，金正恩並同意釋放遭北韓關押的3名美國人。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
3名遭北韓監禁的美國公民獲釋，美國總統川普（右二）親自迎接。（路透）

美國新任國務卿蓬佩奧奉川普之命8日再度到訪北韓，成功完成任務把遭監禁的3名韓裔美國公民帶回。美國有線電視新聞網（CNN）披露蓬佩奧此行細節指出，他風塵僕僕途經阿拉斯加和日本，花了24小時才抵平壤。在北韓13小時旋風訪問，蓬佩奧馬不停蹄開會、協商，在杯觥交錯間，為川普政府打了一場最戲劇性的外交勝仗，不僅和金正恩相談甚歡，成功營救人質，也與金談妥了川金會的時間地點。

5月7日晚9點30分，一架改裝的波音757飛機從華府近郊安德魯空軍基地起飛。這是一趟無人知曉能否順利的旅程，主角是新任國務卿蓬佩奧。他接下川普賦予的機密任務，再度造訪北韓。

蓬佩奧只帶少數官員同行。飛機起飛後，先前往阿拉斯加的安克拉治機場加油，再飛向日本、轉到北韓。出發近24小時後，專機降落平壤，勞動黨中央委員會副委員長金英哲和外長李勇浩，已在停機坪恭候，把蓬佩奧迎入黑色賓士禮車，前往平壤市。

蓬佩奧完全沒時間休息，馬上與金英哲舉行1小時會談，討論川金會細節和行程安排。

不久朝方通知蓬佩奧，1小時後金正恩將接見他。當天下午，再見面的兩人舉行了90分鐘會談。媒體在蓬佩奧返回飯店時問，有沒有關於3名美國人的好消息。蓬佩奧沒回答，只交叉手指。北韓官員沒讓他們久等，捎來了天大喜訊：「我們已對被拘禁者發布立即特赦令。」蓬佩奧高興的回應：「太好了！」

北韓官員告訴他，「你們應該確認他們切莫再犯相同錯誤，對我們來說，（放人）決定很艱難」。領務助理國務卿里茲由醫師陪同前往另一處飯店，接走重獲自由的金東哲、金相德和金學松。當晚7點45分，5人前往平壤機場搭上蓬佩奧的專機。

晚間8點42分，專機離開平壤飛往日本橫田機場。蓬佩奧因外交勝利神情激動，他直言，這期間沒有一刻認為會成功，「在陸地13小時，好漫長的一天，但耗費的時間和努力都值得」。專機抵日，3人被轉到另架飛機，兩機同時返航，完成了不可能的任務。

(中國時報)

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