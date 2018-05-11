出席海峽論壇 曾永權將會汪洋

2018年05月11日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨天晚間證實，黨主席吳敦義已指派副主席曾永權、智庫副董事長林中森等人組團，出席6月上旬在福建登場的海峽論壇。訪問團一行人擬拜會大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等對岸涉台高層，曾任總統府祕書長的曾永權，昨已向府方提出申請6月8日至11日赴大陸訪問。總統府發言人黃重諺表示，已收到申請，將依相關規定審核。

去年曾永權曾向總統府申請訪問大陸，為國共論壇進行前置作業，但當時府方以未依規定20天前申請，以及申請文件未載明會見人員為由駁回登陸申請，此次再提申請，府方准駁態度備受關注。

國共論壇何時登場遲未敲定，吳敦義至今也未向總統府提出登陸申請，但對岸主辦的第10屆「海峽論壇」6月上旬在福建登場，吳敦義將指派曾永權、林中森等11人組訪問團登陸。

訪問團預訂6月8日前往福建廈門，9日晚間接受劉結一歡迎晚宴，並於10日與汪洋會面，並一同出席開幕式。曾永權、林中森率領的國民黨訪問團若能參與海峽論壇，將是吳敦義去年8月上任黨主席後，指派的第一個國民黨登陸訪問團。

國民黨發言人洪孟楷說，曾永權此行安排於海峽論壇開幕式公開致詞，此行也安排相關拜會並將參訪台商企業。他表示，兩岸任何交流，國民黨都是抱持和平穩健發展的態度正向看待，參與海峽論壇也會秉持過往一貫主張，呼籲蔡政府正面看待兩岸和平交流，切勿泛政治化處理。

國民黨文傳會主委李明賢表示，參加海峽論壇會依相關規定提出申請，基於促進兩岸交流，此行也沒有政治敏感性，他呼籲總統府能夠核准曾永權的登陸申請。

(中國時報)