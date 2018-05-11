台灣民政府吸金 衣櫥藏1.3億

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

台灣民政府宣稱獲美國授權發行要價1千至6千元的身分證和駕行照，連一官半職也都要花錢才買到，遭美國等相關部會打臉，桃園地檢署昨指揮調查員搜索，在發起人林志昇夫妻豪宅衣櫥內起出1.3億現金，其他查扣房地產、帳戶更逾億元，檢方痛斥根本是「政治老鼠會」，初估詐騙金額近5億元，全案依洗錢和詐欺罪嫌偵辦。

誆美授權 持證暢行無阻

檢調查出，補教業出身的67歲林志昇，2010年創辦台灣民政府，虛構美國軍事政府將來會接管台灣，授權台灣民政府發行證件，2012年「開賣」身分證每張1000至1500元、車牌行照每張6000元、旅行證6000元，宣稱掛上車牌就能上路、帶上證件更可在美國暢行無阻，還號召集資購置1台50萬元的旅行證印製機，未來可以分紅。

賣官400個 政治狂埋單

林志昇還稱美國軍政府接管後，會分派400個政務官，在政權交接前廣徵儲備幹部，每次學費2.4萬、加選1節另要2000元，選修愈多、官派愈大。林還廣徵官司費，到美國打官司請求接管台灣，聲稱捐1元未來就能換1元和美金等值互通的「正台幣」，吸引政治狂熱分子趨之若鶩。

擁5房巨款 拘提7主嫌

但許多人上路挨罰、出國遭阻後發現是騙局，氣得檢舉提告，案經檢方找來110名被害人了解案情，並透過外交部發函美國外交部，發現美國軍政府與台灣歷史無任何淵源，拆穿謊言。

桃檢昨指揮市調處搜索台灣民政府中央會館和核心幹部住處等7處，當場在林志昇和51歲妻子林梓安南崁豪宅家中衣櫥起出1.3億台幣現金，調查員找台銀搬數台點鈔機清算，從中午算到天黑，其他還有大量歐元、日幣等外幣。

檢調更查出，林女名下有市價逾8000萬的5棟房地產、7個帳戶也有600萬台幣和52萬美金，連同黑熊部隊的9把長短鎮暴槍也全查扣，送驗鑑定有無殺傷力。

檢方從查扣3.6萬會員名冊推算，詐騙金額恐上看5億，並痛斥林以政治話術掩飾經濟犯罪，除拘提林氏夫妻、中央國務院內閣府總理大臣蔡財源、台南州祕書吳麗香、中央會館土地與建物所有權人游象敬、2位財務大臣葉碧蓮和許義明等7人，並傳喚相關證人，漏夜偵辦中。

(中國時報)