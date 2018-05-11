竹聯會長 星國押返

國內近10年的最大軍火走私案，幕後藏鏡人是竹聯幫弘仁會的廖緯蒼（後）與曾孟瀚（前），刑事局與星國警方合作逮人，2人的右手上都有「隻守遮天」刺青。（陳麒全攝）

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中國時報
／綜合報導

治安單位破獲國內近10年最大宗軍火走私案，起獲109把制式長短槍，逮捕領貨的陳建斌等6人，其中4名搬運工所屬的人力派遣公司老闆，以為他們失蹤向警方報案時，因不會刪除手機上臉書即時通紀錄，被查出幕後是竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼指揮聯絡。警方與新加坡合作逮捕廖及小弟，昨將2人押返，追查槍械來源及金主。

警方調查，30歲廖男上月29日機具運抵基隆當天，即與22歲小弟曾孟瀚出境到澳門，在得知槍械遭查獲後，6日轉往馬來西亞，再到新加坡藏匿。檢警緊急將2人護照註銷，通報星國將2人留置並押返。有趣的是，幹員押解途中，發現2嫌右手都有「隻守遮天」的刺青，卻逃不過法網。

檢警上月底查獲從香港闖關來台的注塑機具內夾藏大批軍火，後到三峽倉庫對面墓園埋伏，待有人到場搬運，攻堅逮捕陳建斌等6人，其中4人為人力派遣公司的工人，並不知情。

人力公司老闆不知他們被逮，以為失蹤，跑到三峽橫溪所報案。老闆向專案小組表示，當日是廖緯蒼用臉書即時通與他聯絡，以每人1000元的代價派工，並要求他將通聯紀錄刪除，但他不太會用手機，意外留下鐵證。

警方發現，廖疑似負責安排整個走私過程，目前至少還有林姓男子等2名共犯在逃，全案直指竹聯幫策畫，尤其弘仁會多年前曾數度與同幫和堂相互尋仇、火併，近年更涉入毒品生意，懷疑幕後大哥為爭奪毒品市場走私大批軍火，擴大偵辦。

此外，澳洲警方截獲一只從馬來西亞運往的貨櫃中查獲200公斤安非他命，7日逮捕提貨的3人，其中2人是台籍的賴姓及吳姓男子，分別在1月及上月到澳洲，另名是港男，刑事局已著手了解。

(中國時報)

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