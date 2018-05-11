南援三號救難 今太平島操演

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

大陸日前在南海3礁島部署導彈，引發美國白宮警告，陸方隨即重申在南海的主權，在此敏感時刻，海巡署昨突然宣布今將在太平島進行「南援三號」人道操演，由於2016年11年「南援一號」演練，曾引發越南當局抗議，指我方「非法操演」，此次更大規模的演練，是否再引發周邊國家不滿，值得關切。

海巡署強調，此次操演擴大模擬我國與外國籍貨輪，航經南沙海域發生碰撞，造成多人受傷失蹤，並進行跨部門通力合作應變救援，而演練與軍備軍演無關，主要是驗證太平島在地化醫療系統，成為南海海域的救援中心，並表達我方對於南海相關議題，主張堅持和平、擱置爭議、維護航行自由及實踐人道價值。

海巡署表示，原訂去年12月進行「南援二號」操演，後來因天候因素取消，最近南海海象適當，才會決定舉辦演練，沒有特殊原因。但前兩次都訂在年底舉行，今年卻提早在5月，顯然有其用意。

此次操演將會同外交部、交通部、國防部、衛生福利部等部會執行，南海海域為國際商貨船航行要道，一旦發生重大海難事件及人員傷病，如何迅速應處是此次的主題。

海巡署指出，此次操演重點包括啟動中央災害應變機制，並由國家級災難醫療救護隊前進支援，提升太平島醫療能量，且會透過4G行動通訊系統回傳即時救援影像資料，同時，運用加護維生系統（ICU）醫療後送，更會出動無人機協助搜救。

(中國時報)