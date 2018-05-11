涉貪喝花酒 土庫國中校長收押

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中國時報
／雲林報導

雲林土庫國中校長楊善淵、總務主任賴經傑，涉嫌在辦理學校校外教學、參訪等採購案時，以最有利標圖利特定廠商，甚至利用師生戶外教學時，接受業者吳宗儒、蔡武哲招待到有脫衣陪酒的酒店喝花酒，雲林地檢署指揮調查站依貪汙等罪將4人約談到案，法院昨裁准4人羈押禁見。

檢調指出，楊、賴兩人半年來至少接受廠商招待喝花酒2次、不法所得約5萬元，但不排除另有收賄之嫌，刻清查金流中。

40歲楊善淵3年多前上任時，是雲林縣最年輕的國中校長，也是縣內少數擁有博士學位的校長，外界看好是杏壇的明日之星，不料，自毀前程，令各界錯愕與惋惜，雲林縣府對此弊案表示尊重司法調查，並指派該校學務主任魏義鴻代理校務。

雲林檢調接獲檢舉，經過半年蒐證，前天搜索土庫國中、旅行社等7處，帶回楊善淵、賴經傑、旅行社經理吳宗儒、業務員蔡武哲及證人共9人到案。

檢調查知，楊、賴涉嫌於採購案招標前，先將行程內容、預算等訊息洩漏給吳、蔡等人，使得吳、蔡得以「客製化」最符合校方需求的食宿、行程及價格方案投標，楊、賴再決標給予吳、蔡所屬旅行社，光近半年來，該國中至少舉辦3次戶外教學，採購總經費119萬元，分別前往苗栗、台北及高雄。

楊、賴到案均辯稱因食宿好壞差很多，大部分學校戶外教學都採有利標，否認不法。業者坦承和楊、賴吃飯喝酒，純粹是朋友聯誼，檢方複訊後，依貪汙、違反政府採購法及刑法洩密等罪嫌將4人聲押，法院認有勾串共犯及證人之虞，裁准收押禁見。

(中國時報)

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