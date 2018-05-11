抹片檢查名額少 北市府挨轟

年輕女性有福了！台北市6月1日起，提供30歲以下女性免費子宮頸抹片檢查，議員質疑名額少、沒宣傳。（北市衛生局提供）

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中國時報
／台北報導

全民健保給付30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查，不過近年年輕女性罹癌率愈來愈高，新北市2013年起就補助30歲以下女性免費檢查，如今台北市衛生局也跟進。不過，市議員王威中質疑，北市20歲到29歲女性多達15萬人，衛生局只預定服務750名實在太少，難道是預算不足？況且政策馬上要上路，市府卻毫無宣傳，態度未免太消極。

首年僅750名 美意打折

子宮頸癌是可早期發現早期治療的癌症，透過子宮頸抹片檢查，可大幅降低子宮頸癌發生率和死亡率，不過近年罹癌年齡層逐漸降低，王威中曾多次建議，台北應比照新北，讓30歲以下的女性免費篩檢。

王威中10日在議會詢問規畫進度，衛生局健康管理科長林夢蕙表示，今年已委請聯醫辦理專案計畫，6月1日就會上路，只要設籍台北市、30歲以下女性，可到聯醫5個院區做子宮頸抹片檢查，除篩檢外也會提供疑似陽性個案追蹤、轉介和診療服務。

近期加強宣傳 6月上路

不過，王威中質疑，預定服務750名實在太少，也毫無宣傳，態度未免太消極。林夢蕙說，新北市推動首年有700多人篩檢，後來逐年下降，至今每年不到100人，後續會依實際辦理情形調整，近期會開始宣傳政策。

另外，議員洪健益指出，北市長者人數多達44.4萬名，衛生局規畫老人免費健檢，每年卻只提供4.6萬名額，篩檢率僅9％，實在為德不卒。既然要推行，就要讓40多萬長者都受到保障，盡量不要有額度限制。

對此，林夢蕙表示，北市提供1556元的健檢項目，算是全國最優了，因檢驗項目多，不是所有院所都能提供相關服務，今年已增加9000多個名額，若有更多量能，一定會再增加服務數量。

(中國時報)

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