淡水觀潮廣場增舢舨船遊具

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡瀚霆／新北報導

國外的共融遊具相當多變化，小朋友玩得非常開心。（林金池攝）

「把孩子照顧好、把老人關懷好，是我們整個社會幸福的基礎！」新北市長朱立倫在淡水觀潮廣場舢舨船造型遊具啟用典禮表示，市府大力推展共融性遊具，各區都積極尋覓適合地點，今天淡水也有了共融性遊具，全市年底會有23個，讓孩子能在玩樂中健康學習、快樂成長。

結合在地河岸特色

淡水區公所撥出400萬元補助費，在觀潮廣場打造極具淡水文化特色的舢舨船造型共融性遊戲場，10日開幕便吸引許多家長一早帶著小孩前往試玩。

朱立倫為遊戲場主持啟用儀式時表示，舨船共融性遊具的設計結合在地河岸特色，讓淡水又多了非常棒的遊戲空間，也是新北市推動全面性改造遊具和公園的里程碑。

朱立倫指出，舢新北市目前快速推展共融性遊具，讓遊具也能變得更富趣味性、參與性及特色性，範圍擴及板橋、三峽、淡水、林口等區，希望致力營造友善城市環境，讓家長及孩子享受親子時光也能有全新的體驗。

他說，新北市7年多年增設公托、公幼，現在每年有2.1萬名幼童可以受惠，減輕家長負擔，同時市府也大力推展共融性遊具。

淡水區公所表示，在施工前共舉辦了5場工作坊，邀請孩童、專家學者、公民團體及里民代表共同參與規畫。最終決定以舢舨船造型為主體，設有大型磨石子溜滑梯、空中走廊、瞭望窗、旋轉舵、攀爬網、無障礙洗手設施等，供一般兒童與特殊需求兒童，為一座安全且具趣味性、探索性的遊戲場。

注重安全且極有趣

淡水區觀潮廣場這座舢舨船造型遊戲場，特別在母親節前夕啟用，區公所經建課長黃炯裕說，很開心看到家長帶著孩子同樂，一同打造幸福家庭、健康城市的美景，「祝福每一位媽媽們母親節快樂！」

(中國時報)