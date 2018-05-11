敬鵬究責 促徵災害應變稅

2018年05月11日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

公民團體逾40人，10日聚集市府前陳情，直指敬鵬惡火未公開徹查何來檢討究責，斥消防局長胡英達成代罪羔羊，要求市府跨部門檢討，除向資本家開徵災害應變稅、發送工安意外簡訊保障居民知情權，宿舍傷亡也要認定為職災，消防團體則要「調查權」、完成殉職成因分析防患未然。

市府籲移工宿舍設廠內

市府強調「火災鑑定委員會」將邀請消防員權益促進會理事長出席，敬鵬2罹難移工也認定為職業災害，已全力協助罹難家屬治喪與賠償，也建議中央修法規範移工宿舍能否在工廠內，並擴大化學物品管制類別、建置化學物品位置圖資和「化學雲（跨部會化學物質資訊平台）」，供第一線救災人員使用，市府也啟動清查轄內印刷電路板PCB廠，未來也會將災防示警訊息傳送到民眾手機。

包括勞工、環保、消防等數個公民團體昨至市府前陳情，工殤協會專員劉念雲說，桃園有32個工業區、上萬家工廠，但工廠毒物管制、移工居住安全、消防安檢等資訊不明，宛如一個個「未爆彈」，要求市府跨局處提出「拆彈」計畫，並向資本家開徵災害應變稅。

消防團體要火災調查權

台灣移工聯盟MENT發言人吳靜如直指桃園半年來光是宿舍意外，藍領移工已有8人魂斷異鄉，要求全面公佈敬鵬案及矽卡案的調查報告。消防員工作權益促進會祕書長朱智宇則要「調查權」，感嘆新屋大火資料都要不到，爭取多年後才發現火場管制沒有做、中繼頻道收訊不佳等致命問題。環境權保障基金會研究員林彥廷，則要求發送工安意外簡訊保障社區居民知情權。

(中國時報)