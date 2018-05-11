少輔院懇親 給媽媽一個擁抱

2018年05月11日 04:11 中國時報 鐘武達 、 陳淑娥 、 黃國峰 、 廖肇祥 ／連線報導 ／連線報導

「溫馨五月天！」彰化少年輔育院連續舉辦3天懇親會，收容學生看到媽媽都迫不及待上前擁抱一解思念心情，有人按捺不住大聲哭著說出心裡最想說的話語；媽媽們輕拭眼角告訴孩子「我們都在等你回家」。大甲高中校長蕭建華特贈送同仁康乃馨，150束美麗花朵洋溢著母愛，讓校園頓時洋溢一片溫馨。

親子相見 熱淚盈眶

彰化少輔院祕書陳明筆說，少輔院自8日起連續3天懇親活動，總共有400名來自全台各地家屬前來與孩子團聚，院方為強化執行教育感化理念，各班導師在場內擔任學生與家長間溝通橋樑，鼓勵少年要知足惜福，同時提醒家長給予充份關懷及支持，幫助孩子早日回到正軌。

懇親活動首日是由女生班開場，接著男生班接棒，不論女生或男生，當看到久違親人，個個都早已熱淚盈眶，會場裡媽媽與小孩，不是緊緊擁抱，就是在擦眼眶，場面溫馨感人。

大甲高中 贈康乃馨

母親節將屆，大甲高中校長蕭建華特贈送同仁康乃馨，老師在花兒襯托下顯得容光煥發。蕭建華表示，男老師也有分，下班後送再給奉獻家庭的母親或太太，感謝她們無私的付出。

台中市警局第四分局10日舉辦「歡慶母親節，敬祝佳節愉快！」活動，分局長林逢泉與警友第四辦事處主任廖學從準備康乃馨花束及蛋糕致贈女性同仁。

南投縣議員廖志城在老家廣成里小埔社客家伙房，親手下廚烹煮午餐請社區媽媽們享用，還舉辦活動；只要爸爸在粉絲團貼上親手為老婆下廚的照片，即有機會獲得好禮。

(中國時報)