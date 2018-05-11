疑太亮擾作物 LED路燈遭破壞

2018年05月11日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣縣道154線LED燈去年改裝，疑因太亮遭人破壞短路，故障近1年，車禍發生4、5次，包商9日晚間檢修又發生事故，工程車遭路過的菜車追撞衝上安全島。農民表示，他們也希望路燈亮，路燈故障以來夜間都自備指揮棒、三角錐自保。

菜農巡田 得自備照明

西螺鎮通往二崙鄉的縣道154線，LED路燈裝設後疑因部分農民排斥燈光太強干擾作物生長，而使其故障不亮。

該路段寬直、車速快，LED路燈不亮，車禍已發生4、5次，農民陳情縣議員李明哲，李明哲通知工務處，9日晚間包商出動工程車檢修，竟也遭滿載蔬菜的菜車追撞。

工程車被推上中央分隔島，幸好工程人員不在車上，只造成肇事的菜車司機斷腿。

廖姓菜農表示，154線是西螺來往二崙重要道路，市區通往郊區的車很多，晚上路燈不亮真的很危險，夜間巡田他都自備三角錐、指揮棒照亮，提醒來車。

議員盼縣府 主動巡視

附近王姓鎮民表示，路燈就是要亮，怕光的農作物不要種在路邊就好，加裝遮光罩也可以解決，希望縣府把LED路燈的控制箱上鎖，不要遭人輕易破壞。

李明哲表示，去年有不少農民反映LED燈影響農作物生長，縣長也親自到田裡勘查，有反映的農民都獲加裝遮光罩解決，但還有很多農民不知道該找誰反映。

李明哲說，9日事故路段往前1公里處的路燈，農民有反映就有加裝遮光罩，路人、農民都無困擾，希望縣府能主動巡視解決，有農田的路段就加裝，該亮就亮、該暗就暗。

(中國時報)