滿州收穫祭 狩獵祭拚觀光

2018年05月11日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

甫落幕的滿州飛魚季因一年比一年辦得出色，為鄉內生態旅遊推廣打下強心針，但就展現原民文化而言，卻不盡完善，鄉長余增春擔憂部落特色沒落，將在今年8月復辦暌違10餘年的收穫祭，且在7月底加碼首辦狩獵祭，盼推觀光也減緩動物導致農損的機率。

暌違10餘年 再辦收穫祭

余增春指出，目前鄉內每年都會舉辦的「四校運動會」，是唯一全鄉性、含有原民文化意涵的活動，但畢竟內容仍以學校運動會為主，就展現部落特色而言，還有一段距離，長年來真的擔心部落的歌謠、舞蹈、祭儀等傳統，會漸漸消失。

余增春決定復辦10餘年前曾辦過的豐年祭，今年8月3日「滿州原住民收穫祭」將隆重登場。此外，余增春還加碼在7月底首辦為期3天的狩獵祭。

他說，原民沒有先打獵，怎麼會有後來的收穫，且現在這個時間點剛剛好。

動物壞農作 盼借力使力

滿州鄉公所指出，鄉民辛苦種的農作物如火龍果、黑豆等，長期飽受獼猴、梅花鹿破壞，大家想盡辦法就是無解，看著心血一夜間付諸流水，除了心痛還是心痛。

月前有鄉代不捨農民一再血本無歸，建議成立「滿州鄉護農守衛隊」，由獵人組隊持獵槍協助農民驅趕獼猴。

公所說，「屏東縣滿州鄉農產驅離侵害野生動物驅離辦法」已擬好，近期待代表會決議後，便能實施，而因時間點與收穫祭相差不遠，且花東已有狩獵祭的先例，便決定推出滿州首個狩獵祭，除盼推動文化觀光外，也能「借力使力」減緩猴害等影響。

公所強調，他們將向縣府農業處呈報狩獵的動物種類及隻數，例如獼猴、山豬、山羌、飛鼠、山羊等，一切都在合法範圍內進行。

(中國時報)