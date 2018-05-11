共融性遊戲場 孩子的快樂天堂

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中國時報
蔡瀚霆、／新北報導

踢罐子、跳格子、鬼抓人等戶外團體遊戲，可說是5、6、7年級民眾兒時的美好回憶，但隨著科技的發展，孩子手上的手機、眼前的電視，似乎比公園一成不變的罐頭遊具更具吸引力，但新北市近年來在各區的公園裡闢設許多既刺激又有趣的遊具，打破了「塑膠罐頭遊具2.0版」的迷思，讓許多小朋友流連忘返。

「還我特色公園行動聯盟」（簡稱特公盟）發言人張雅琳指出，目前在台灣都市中，許多公園設有戶外遊樂設施，但使用率卻不高，關鍵在於公園中充斥著制式塑、橡膠製的罐頭遊具，雖然政府一再呼籲家長多帶孩童到戶外遊玩，但這些罐頭遊具卻難以讓小朋友提起興趣。

張雅琳引用澳洲設計師Liam Noble說法，遊戲中要讓孩子感受到畏懼，才能引發孩子挑戰；英國、香港近年來都積極推動這些富有挑戰性的遊具；日本為了推動兒童遊戲，甚至將它入法。

張雅琳說，父母擔心孩子使用遊具時受傷是正常的，因此公園遊具除具備多樣性，也要顧及安全，除須通過CNS安全標準外，若能將現在公園地上的塑膠軟墊，更換成小石礫、木屑等天然填充物，一來既能承受更高的撞擊力度，也能讓共融遊具的場合地板揮別總是黑漆漆的刻板印象。

新北市近年來在許多公園闢設了共融性遊戲場，無論色彩、遊具種類都富有創意，打破以往公園遊具的窠臼，這些兒童樂園也成為適宜親子共遊的快樂天堂。

(中國時報)

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