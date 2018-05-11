農機代耕服務 解決缺工潮

2018年05月11日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

共享經濟正夯，農委會也要導入換工模式搭配機械化操作，改善全台農業缺工問題，將規畫人機合作團隊，逐步調整產業結構，降低農業勞動力需求。農委會主委林聰賢10日下午到關西鎮茶區推動農機代耕服務，還親自披掛上陣，體驗乘坐式動力採剪機。

「創造共享經濟的可能性」林聰賢表示，青農導入農產業，翻轉傳統的生產結構、管理模組，將發生巨大的質變，最重要的兩點是推動機械化與換工模式，擴大農機共享體系，做為農事服務的堅實基礎。

為改善農業缺工問題，農委會加強導入農機械，並輔導青年農民成立農機工班，推動農機代耕服務，在整個農業產銷上減省勞動力的需求。為此農委會整合桃園區農業改良場、茶葉改良場、農糧署等單位資源，輔導桃園地區青年農民成立「有限責任桃園市青年農民生產合作社」，盤點區域葉菜、雜糧與茶葉等產業從整地到採收的操作工序，搭配農業人力的獎勵措施，招募20名農學院校畢業學生加入。

目前規畫以農機代耕隊在桃竹苗地區展開農事服務，以茶葉修剪為例，6分地茶園需4人工作3天，但以乘坐式農機修剪則僅需2人工作4小時即可完成。有限責任桃園市青年農民生產合作社理事主席陳士賢指出，農業追求長期而品質穩定的收成，成立換工團隊，則可在不同農產業之間的不同農閒時，互相支援對方人與機具，讓效率達到最高。

(中國時報)