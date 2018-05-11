加裝遮光罩 有效阻光害

2018年05月11日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣除四湖鄉外，19鄉鎮市透過經濟部「水銀路燈落日計畫」共汰換8萬多盞水銀燈為LED路燈，但照明太亮影響農作物之故，3000多盞加裝遮光罩。縣府強調，LED路燈利大於弊，許多鄉鎮民眾希望能新設。

雲林縣府2016年3月起汰換19鄉鎮的水銀燈為LED燈，不過LED路燈太亮造成部分農作物生長困擾，包括菠菜抽高、包心白菜開花、水稻不結穗、玉米長高不結果。去年1月縣長李進勇到西螺農田勘查受到LED路燈光害的菠菜園，允諾做全面性檢查。

工務處養工科長徐瑞甫表示，LED路燈很亮，民眾反應很好，干擾農作物生長的問題，去年陸續透過喬角度、裝遮光罩改善，3028盞加裝遮光罩，大多在西螺鎮、二崙鄉、林內鄉，今年以來已經未再接獲農民反映太亮。

西螺鎮興農西路的LED路燈控制箱遭打開、破壞線路，民眾希望能上鎖，徐瑞甫表示，加裝鎖頭可能更易引起注意。

徐瑞甫表示，雲林縣的LED路燈分成4個標案做，控制箱有的在電線桿高處，有些在基座底部上螺絲，還是遭刻意破壞。他說，全縣LED路燈管理單位都是縣府，若有太亮、不亮問題都可以掃描路燈上的QR code或打維修電話通報。

工務處強調，LED燈照明度類似太陽光達70％，照度清楚，路口車禍或偷竊都拍得很清楚，裝設以來反應不錯。

(中國時報)