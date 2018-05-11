高捷實境解謎遊戲 限量千包

2018年05月11日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄捷運通車10年特別企畫，10日發表全台第1款地鐵實境解謎遊戲「消失的車站」，只要購買399元的遊戲包，內附24小時乘車券，以及通關需要的手冊及道具，就可扮演柯南，穿梭高捷各站解謎，活動至9月底止，限量1000包。

提起地鐵實境解謎，東京地鐵的「地下謎招待狀」最被玩家熟知，不僅當地引起風潮，還吸引全球各地偵探迷與鐵道迷跨國前往，高捷公司以通車10年為特別企畫，將連3年推出實境解謎遊戲，今年首部曲名為「消失的車站」。

「消失的車站」找來以桌遊設計廣為人知的摩埃創意工作室合作，為了企畫專屬高捷版的實境解謎遊戲，還特別到東京就「地下謎招待狀」進行遊戲元素的分析，謎題從故事、創意到娛樂性十足，可望在玩家間掀起討論。

據了解，PRO級的玩家約可在4小時完成闖關，不過在遊戲公司的設計下，入門級的玩家還是能輕鬆上手，除了10日發表的中文版遊戲，接下來還打算推出國際英文版，不過考量語言上的差異，部分關卡會重新設計。

高捷公司總經理賀新說，女兒以前跟他講「密室逃脫」，他覺得很新鮮，但試玩過「消失的車站」，真心認為密室已經不夠看。

高巿府觀光局長曾姿雯也說，旅遊觀光不是只有看風景，高捷的體驗行銷，比觀光局走得更前面。

(中國時報)