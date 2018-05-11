高捷實境解謎遊戲 限量千包

高雄捷運公司10日發表全台第1款地鐵實境解謎遊戲「消失的車站」，玩家購買遊戲包後要利用解謎手冊搭配道具過關。（曹明正攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄捷運通車10年特別企畫，10日發表全台第1款地鐵實境解謎遊戲「消失的車站」，只要購買399元的遊戲包，內附24小時乘車券，以及通關需要的手冊及道具，就可扮演柯南，穿梭高捷各站解謎，活動至9月底止，限量1000包。

提起地鐵實境解謎，東京地鐵的「地下謎招待狀」最被玩家熟知，不僅當地引起風潮，還吸引全球各地偵探迷與鐵道迷跨國前往，高捷公司以通車10年為特別企畫，將連3年推出實境解謎遊戲，今年首部曲名為「消失的車站」。

「消失的車站」找來以桌遊設計廣為人知的摩埃創意工作室合作，為了企畫專屬高捷版的實境解謎遊戲，還特別到東京就「地下謎招待狀」進行遊戲元素的分析，謎題從故事、創意到娛樂性十足，可望在玩家間掀起討論。

據了解，PRO級的玩家約可在4小時完成闖關，不過在遊戲公司的設計下，入門級的玩家還是能輕鬆上手，除了10日發表的中文版遊戲，接下來還打算推出國際英文版，不過考量語言上的差異，部分關卡會重新設計。

高捷公司總經理賀新說，女兒以前跟他講「密室逃脫」，他覺得很新鮮，但試玩過「消失的車站」，真心認為密室已經不夠看。

高巿府觀光局長曾姿雯也說，旅遊觀光不是只有看風景，高捷的體驗行銷，比觀光局走得更前面。

(中國時報)

安農生活館 助小農安心銷售 色運將狎13歲女童 重判4年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。