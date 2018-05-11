4大不可能任務 林智堅達陣

新竹市長林智堅10日在市議會定期會中作施政報告。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市議會第9屆第7次定期會本周展開，市長林智堅10日進行施政報告，他以「蛻變新竹、一定幸福」為主題，向議會報告市府是以「小城大戰略」建設竹塹城，2018年至2019年更是建設大爆發年。

林智堅昨天以宜居環境、友善社福、優質文教、活力經濟、穩健施政5大面向，說明市府1年來的建設，透過27公里微笑水岸、4公里新竹之森、進擊的公園、掀綠計畫8000坪綠地串聯城市藍綠帶，更打造站前行人徒步區、幸福廣場等友善無障礙人行空間，為市民營造優質的生活環境。

林智堅表示，新竹市民人均繳稅28.6萬元是全國第一，當然就需享有最好的建設，市府近年積極爭取中央經費超過百億元建設竹市，如此施政已獲多家媒體評比為全國第一。

他說，近3年多來市府以小城大戰略概念建設城市，在議會支持下逐步達到許多不可能，包括30年無法定案的公道三獲通過直線方案，完成中油遷庫轉型為「竹科X基地」，啟動世博台灣館轉型計畫打造兒童探索館，大車站3部曲並展開新竹大車站計畫等4大不可能任務。

會中國民黨籍議員張祖琰也要求林智堅為竹市「定位」，林智堅認為竹市是幸福的城市、兒童的城市、智慧的城市，張祖琰則表示如此定位太過草率，她要求市府建設新竹市不能只有為東區做定位，舊市區及北區與香山區也都要有好的定位。

(中國時報)

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