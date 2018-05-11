投縣提高警消超勤津貼

2018年05月11日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

外勤警消超勤加班費依中央規定，每人每月上限為1萬2000元，各縣市若自行調高，超過部分需自籌財源。南投縣財政困難，目前員警超勤津貼最高為1萬3000元、消防員1萬2000元。為體恤辛勞，縣長林明溱10日宣布，明年元月起警消將同步調高至1萬3500元。

林明溱說，縣府在2011年已針對員警部分，從中央規定1萬2000元調整為1萬3000元，比消防員多1000元。事實上外勤警、消辛勤與需承擔的風險是一樣；譬如日前桃園火災犧牲6名消防人員，員警處理高速公路違規或事故也有3人殉職。

南投縣政府決定從明年元月起，外勤員警超勤加班費調高500元、外勤消防員則調高1500元；即警、消同步上調至1萬3500元。目前各縣市外勤警消超勤津貼多在1萬3000元到1萬7000元間，南投縣明年調高後，可望從後段班略升成為中段班。

林明溱說，縣府去年與今年分別編列1000萬元預算，汰換警車及偵防車等設備；針對消防局今年加碼500萬元，充實消防衣及防護設備；明年將編列1500萬元，添購消防裝備及救災器材。

林明溱表示，在縣議會議長何勝豐支持下，目前南投縣外勤員警有1400多人、外勤消防員348人，縣府每年需增加2000多萬元支出。

(中國時報)