寄養爸媽邀您加入送愛行列

2018年05月11日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

寄養家庭是受虐及弱勢孩子的避風港，嘉義家扶中心寄養家庭蔡朋達及李昆玲夫妻用5年的時間照顧腦麻幼兒，心力交瘁，又甘之如飴，林淑華不畏自己是單親媽，從寄養媽媽做到寄養阿嬤，嘉義市政府將寄養家庭父母納入模範父親、母親表揚對象。

嘉義市政府社會處副處長曾建福表示，寄養家庭為受虐、需要安置保護的兒童及少年提供照護，寄養父母對寄養童視如己出，市府去年修訂模範父親、母親表揚辦法，納入寄養父母為表揚對象，但尚無人受推薦表揚。

嘉義縣寄養家庭蔡朋達及李昆玲夫妻，13年照顧20名兒童，李昆玲分享照養孩子的經驗，第1個照顧的是腦麻孩子，照養5年期間，三天兩頭跑醫院治療，學習為孩子舒筋，孩子痛得嚎啕大哭，半夜定時餵食，搞得心力交瘁，心灰意冷，想打退堂鼓，最後不忍孩子無家可去，撐過難關，如今回想起來點點滴滴，是「一種奇妙的緣分」。

嘉義市寄養家庭林淑華是單親媽媽，撫養2名子女長大，10年照顧8名寄養童，多是2歲以下嬰幼兒，她說，做寄養家庭是無心插柳，後來成為她「人生的志業」，被需要的感覺快樂又充實、滿足，也就從寄養媽媽變成寄養阿嬤，停不下來。

嘉義縣副縣長吳芳銘、嘉義市府社會處副處長曾建福10日致贈母親節禮物給蔡朋達及李昆玲夫妻、林淑華，並與嘉義家扶中心主任沈明彥一起籲請更多人敞開心門，打開家門，讓愛進來，加入寄養家庭行列。

(中國時報)