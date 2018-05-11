母親節懇親 張錫銘會妻小

2018年05月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

曾名列槍擊要犯的張錫銘，在台南監獄服刑11年，日前透過友人在臉書社團發表親筆信，爭取受刑人勞作金繳納國民年金保險費，引發熱議；南監10日舉辦母親節懇親，張錫銘妻小3人到場，一家4口難得團圓2小時，張錫銘低調未受訪但神情愉悅，獄方表示，陳情事件雖引起關注，但張錫銘平常心以待。

出身台南東山區、綽號「小黑」的張錫銘，過去犯下多起擄人勒贖案，14年前與警方在高雄大寮爆發槍戰，挾持老農畫面震驚全國，台南警方當年曾數度搜山，2005年在台中落網後，被依擄人勒贖、殺人等罪判處無期徒刑定讞。

張錫銘在南監服刑11年，國中肄業的他，起初曾萌念報考樹德補校國中部，但最後未如願，隨著刑期超過10年，2007入獄的他適用假釋條件舊法，因在獄中表現良好，屬於二級受刑人、已符合假釋資格，他從去年就開始申請假釋，但目前尚未獲准。

南監表示，規定間隔4個月可再申報，張錫銘不只一次提報，據了解，他非常積極爭取假釋。南監指出，每月平均200人提出假釋申請，過關率約3、4成。

張錫銘目前在作業工場從事紙袋加工，勞作金每月約1000元，可自由使用3分之1勞作金，他日前透過友人代發陳情信「請問您是否認同受刑人使用作業所得『保管勞作金』繳納國民年金保險費…」署名「辜負國家、社會、親、友之討論人張錫銘」，再度喚起國人記憶。

不過，外界討論聲浪雖熱烈，身在獄中的張錫銘幾乎不受影響，懇親活動如常與妻小熱絡交談，但張錫銘低調未受訪，妻子得知有媒體在拍攝雖數度緊盯相機，但未刻意遮掩。

南監表示，張錫銘個性隨和，跟獄友相處甚佳，而且為人熱心也常主動幫助別人，在工場時，主管發現他若手邊事情做完，就會幫忙其他獄友。

(中國時報)