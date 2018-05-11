母親節懇親 張錫銘會妻小

南監10日舉辦母親節懇親，張錫銘妻小3人到場，一家4口難得團圓2小時。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

曾名列槍擊要犯的張錫銘，在台南監獄服刑11年，日前透過友人在臉書社團發表親筆信，爭取受刑人勞作金繳納國民年金保險費，引發熱議；南監10日舉辦母親節懇親，張錫銘妻小3人到場，一家4口難得團圓2小時，張錫銘低調未受訪但神情愉悅，獄方表示，陳情事件雖引起關注，但張錫銘平常心以待。

出身台南東山區、綽號「小黑」的張錫銘，過去犯下多起擄人勒贖案，14年前與警方在高雄大寮爆發槍戰，挾持老農畫面震驚全國，台南警方當年曾數度搜山，2005年在台中落網後，被依擄人勒贖、殺人等罪判處無期徒刑定讞。

張錫銘在南監服刑11年，國中肄業的他，起初曾萌念報考樹德補校國中部，但最後未如願，隨著刑期超過10年，2007入獄的他適用假釋條件舊法，因在獄中表現良好，屬於二級受刑人、已符合假釋資格，他從去年就開始申請假釋，但目前尚未獲准。

南監表示，規定間隔4個月可再申報，張錫銘不只一次提報，據了解，他非常積極爭取假釋。南監指出，每月平均200人提出假釋申請，過關率約3、4成。

張錫銘目前在作業工場從事紙袋加工，勞作金每月約1000元，可自由使用3分之1勞作金，他日前透過友人代發陳情信「請問您是否認同受刑人使用作業所得『保管勞作金』繳納國民年金保險費…」署名「辜負國家、社會、親、友之討論人張錫銘」，再度喚起國人記憶。

不過，外界討論聲浪雖熱烈，身在獄中的張錫銘幾乎不受影響，懇親活動如常與妻小熱絡交談，但張錫銘低調未受訪，妻子得知有媒體在拍攝雖數度緊盯相機，但未刻意遮掩。

南監表示，張錫銘個性隨和，跟獄友相處甚佳，而且為人熱心也常主動幫助別人，在工場時，主管發現他若手邊事情做完，就會幫忙其他獄友。

(中國時報)

石虎保育區 盼採有機耕作 3年3000萬 高雄地下管線3D化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。