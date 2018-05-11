3年3000萬 高雄地下管線3D化

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中國時報
／高雄報導

為讓地底下看不到的管線能讓管理單位及施工單位可以更快掌握高低交錯情形，高巿府工務局推動3年3000萬元的3D管線計畫，第1年並獲得前瞻建設補助570萬元，前鎮、小港兩個示範區的立體地下管線，可望率先完成。

工務局指出，隨著都市發展，公共設施管線越來越密集，高雄市每年都針對管線單位提供的圖資進行測繪、更新與系統維護，累計至少已投入約1億9000餘萬元。但以往只有平面的管線圖資，已有必要朝立體化來建立。

3D管線計畫，第1年選擇工業管線較多的前鎮、小港兩區為示範區，利用現有IP檢測、傾斜攝影、慣性定位儀等非破壞檢測技術，搭配探管試挖，建構3D管線圖資，第2年將擴展至林園、楠梓，第3年則選在仁武、大社區。

工務局表示，高雄是重工業城市，道路底下除了民生管線，還埋有許多輸油、輸氣等工業管線，為降低道路施工誤損管線，引發工安疑慮，不僅就2D公共管線的資料補正更新，3D管線圖資建立後，更能讓管線分布一目瞭然。

透過立體化的管線圖資，施工人員可以更快、更清楚地掌握地下管線的高低交錯，並能在地下管線運作異常時，可以在第一時間協助最前線的消防、環保人員救災，避免2014年高雄氣爆造成的人命、財產損失。

(中國時報)

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