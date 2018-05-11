電信499之亂 消保官接獲投訴

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中國時報
／台北報導

三大電信業者近期推出499網路吃到飽方案，讓許多剛續約民眾崩潰，不惜付違約金解約重辦新方案，有民眾火大向北市消保官提起消費爭議申訴，北市主任消保官何修蘭表示，合約方案問題，不屬於消費爭議案件，權責屬於NCC，呼籲NCC出面找業者談，針對近期綁定門號用戶提供解約免收違約金或減免優惠。

電信業者紛紛推出低價吃到飽方案，不少人寧可繳違約金也要辦，因而產生不少消費爭議，短短幾天就有6人向北市消保官提出申訴，其中月租費問題就有4人。

據悉，一名申訴人5月7日才到中華電信服務中心把原本每月459元（一年吃到飽）改為699元（2年吃到飽）方案，並支付違約金1800元，未料，事隔2天就推出499方案，又支付2396元換約，痛批合約違約金計算不合理。

何修蘭表示，現行電信業者合約經NCC同意，沒有強制要求不得向用戶收取違約金，往往會產生消費者為更換適合方案，被迫支付一筆費用，希望NCC出面與業者協調，提供僅綁定門號不含購機優惠用戶，免繳違約金或減免，保障消費者權利。

此外，何修蘭向NCC建議，除加強管理電信業者合約內違約金規範，應比照有線電視，用戶解約時業者不得收取違約金，減少因方案問題所產生消費爭議。

(中國時報)

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