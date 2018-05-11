工務人才荒 桃園各公所缺額多

2018年05月11日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府工程人力不足，工務機關缺額率達8.95％，遠高於市府平均缺額率2.94％，而工務類人員又以區公所缺最多，中壢、楊梅區公所10日都被市議員點名留不住人才，要求必須找出解決辦法。

市議員李家興說，楊梅區公所會勘以1天5場來計算，若是不熟悉的職員恐怕就很吃力，近幾天會勘，所有單位的人都到了，唯獨區公所人員未到，結果因不熟悉路況因而遲到半小時。市議員周玉琴、葉明月表示，要找人找不到，問進度也一問三不知，因為流動率高，根本無法銜接。

市議員楊家俍以平鎮區公所為例，指約有10多項工程都必須自行執行，如日前才啟用的碉堡公園，2個人負責幾千萬的建設，讓基層喘不過氣來。

市議員謝彰文則指出，2017年度12個區公所編列總預算是83億6100元，平均預算執行率是92.82％，不過，12個區公所預算保留數約為20億，占總預算數23.57％，保留數超過3成的有平鎮35.35％、龜山34.11％、八德33.96％、蘆竹30.16％，希望要慎重，人力資源調整是不是有問題，預算保留率高，表示預算編列沒好好考慮，影響建設進行。

桃園市副市長游建華對此表示，對於工務類人員不足，會請人事處進行檢討調整。

(中國時報)