牛埔人反掩埋場 外星人助陣

2018年05月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南龍崎牛埔鄉親反歐欣事業廢棄物掩埋場，長期抗戰7年多，牛埔里長陳永和自掏腰包設計外星人T恤、發行《勇敢的牛埔仔人》CD，籌募抗爭經費，喊話政府不撤照、抗議就不歇，「牛埔有珍貴月世界地形，我們要珍惜地球資源，別讓子孫淪落成外星人。」

爭議多時的龍崎事業廢棄物綜合處理中心，場址選在世界級白堊泥岩地景的牛埔里，當地鄉親憂家園一夕變色，多年來抗爭不歇，加上環保人士與民監團體加入聲援，炮轟政府不當選址，代理市長李孟諺允諾，在地方未取得共識前不同意動工的立場未改變，希望開發單位與地方多溝通，目前掩埋場進度暫時停滯。

面對掩埋場下一步尚無定論，陳永和強調，捍衛土地理念要持續，近期自掏腰包10多萬元印製700件外星人T恤，並邀在地出身音樂人黃聰典譜詞曲，創作《勇敢的牛埔仔人》台語歌，發行200張CD，以「展現牛埔人的勇氣與決心」為訴求，籌措抗爭掩埋場行動經費。

陳永和說，這是繼去年打造UFO及外星人意象，當牛埔里入口意象看板後，再度印製外星人T恤，背面寫「飛向新未來」，正面為外星人圖騰及「FLY TO NIOU PU」字樣，共有黑、白、粉紅、深藍與水藍等5種顏色，歡迎認同反掩埋場的民眾選購，每件200元，買就送CD。

不少鄉親當場把T恤穿上身，豎起大拇指「牛埔加油啦！」陳永和表示，鄉親將持續呼籲政府撤照，如不撤，抗議也不會撤；他也相信牛埔藉由這種軟性訴求，會有更多人關注及聲援。他強調，不是反對設置掩埋場，而是反對選址錯誤，透過外星人發聲、守護當地美麗山水 ，希望各界都能重視環境生態的可貴，不要讓後代子孫淪為無家可歸的外星人。

(中國時報)