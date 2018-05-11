北市客家公園植栽牆 通過審議

北市客家文化主題公園空間改善增建工程，昨都審會部分委員雖對植栽牆有疑慮，最終能順利修正後通過。（北市客委會提供）

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中國時報
／台北報導

北市客委會為改善客家文化主題公園場館漏水問題，預計花2億元整修園區，其中植栽牆部分，先前被市議員郭昭巖等人質疑植栽牆安全性，全案昨（10日）於北市都市計設審議會審議，多數委員也質疑植栽牆必要性及維護困難，客委會主委曾年有拍胸脯保證，會按照圖示呈現及加強管理，最終全案修正後通過。

啟用6年的客家文化主題公園，園區內有客家音樂戲劇中心、客庄生活館、客家文化中心等3場館，近年來建築物每逢下雨就會發生漏水問題，客委會爭取2億元將進行園區翻修，同時設置植栽牆，凸顯客家精神。

都審會昨審議客家文化主題公園空間改善增建工程，委員最有疑慮的還是植栽牆問題，有委員認為，植栽牆種植花不是草，不易維護，且每年維護費高達250萬元，必要性遭質疑：另有委員覺得，植栽牆掛設在建築外，若颱風來襲，有掉落砸傷人疑慮。

曾年有表示，增設植栽牆目的在於展現客家美學、崇尚自然、客家人勤儉持家精神，同時與城市綠建築景觀呼應，植栽選擇也經專家學者評估，安全性、景觀維護不成問題。

全案經過近一小時討論，即便部分委員有不同意見，但都審會主席、都發局長林洲民認為，若客委會能保證植栽牆設置與圖示呈現一致，以及確保植栽牆維護、安全性，裁示全案修正通過。

(中國時報)

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