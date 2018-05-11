國民黨大團結 林姿妙可望過關

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）9日前往宜蘭與林姿妙（左）見面後，前縣長呂國華看好年底選情。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉隨國民黨新北市長參選人侯友宜赴宜蘭相挺林姿妙後，讓國民黨基層聲勢大振，相對民進黨「雙陳會」後反而影響黨內團結，侯友宜的造訪為藍營選情加溫不少，國民黨籍的前縣長呂國華認為，年底選戰林姿妙若能穩紮穩打、不出任何差錯，「相信會順勢過關。」

呂國華評選情 讚聲相挺

民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀與代理縣長陳金德上周的「雙陳會」，原欲營造團結氛圍，但陳歐珀遲到7分鐘的「小事」，卻因內部放話批陳金德讓陳歐珀「穿小鞋」、擺「鴻門宴」，與會人士大為光火、為陳金德抱屈，遲到的小事變成內部和諧變調的大事。

在國民黨縣長人選還未敲定前，前縣長呂國華也表態爭取提名，但因民調不如林姿妙，最後國民黨提名林姿妙參選，但呂國華仍是動見觀瞻，侯友宜訪宜蘭時，呂國華現身相挺，也是藍營基層士氣大振的原因之一。

侯林會後 藍營士氣大振

呂國華坦言，宜蘭縣基本盤是綠大於藍，對民進黨來說，縣長選舉會與過去一樣比國民黨好選，但林聰賢任縣長時很多政策讓宜蘭人怨聲載道，引起農民很大的反彈，年底的宜蘭縣長選舉輸贏脫離不了過去「政績」。

呂國華表示，林姿妙只要穩紮穩打，在選舉過程中不出任何差錯，「我相信她會順勢過關。」

不過，外界認為林姿妙政策論述能力不足，對此呂國華認為，在選戰中政策論述能力很重要，林姿妙可能有不足之處，但以林姿妙打拚的精神，相信應當會加強整體政策論述並進入情況。

(中國時報)

北市客家公園植栽牆 通過審議 母親節蛋糕端午粽 愛心絕配

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。