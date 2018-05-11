國民黨大團結 林姿妙可望過關

2018年05月11日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉隨國民黨新北市長參選人侯友宜赴宜蘭相挺林姿妙後，讓國民黨基層聲勢大振，相對民進黨「雙陳會」後反而影響黨內團結，侯友宜的造訪為藍營選情加溫不少，國民黨籍的前縣長呂國華認為，年底選戰林姿妙若能穩紮穩打、不出任何差錯，「相信會順勢過關。」

呂國華評選情 讚聲相挺

民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀與代理縣長陳金德上周的「雙陳會」，原欲營造團結氛圍，但陳歐珀遲到7分鐘的「小事」，卻因內部放話批陳金德讓陳歐珀「穿小鞋」、擺「鴻門宴」，與會人士大為光火、為陳金德抱屈，遲到的小事變成內部和諧變調的大事。

在國民黨縣長人選還未敲定前，前縣長呂國華也表態爭取提名，但因民調不如林姿妙，最後國民黨提名林姿妙參選，但呂國華仍是動見觀瞻，侯友宜訪宜蘭時，呂國華現身相挺，也是藍營基層士氣大振的原因之一。

侯林會後 藍營士氣大振

呂國華坦言，宜蘭縣基本盤是綠大於藍，對民進黨來說，縣長選舉會與過去一樣比國民黨好選，但林聰賢任縣長時很多政策讓宜蘭人怨聲載道，引起農民很大的反彈，年底的宜蘭縣長選舉輸贏脫離不了過去「政績」。

呂國華表示，林姿妙只要穩紮穩打，在選舉過程中不出任何差錯，「我相信她會順勢過關。」

不過，外界認為林姿妙政策論述能力不足，對此呂國華認為，在選戰中政策論述能力很重要，林姿妙可能有不足之處，但以林姿妙打拚的精神，相信應當會加強整體政策論述並進入情況。

(中國時報)