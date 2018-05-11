母親節蛋糕端午粽 愛心絕配

2018年05月11日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

愛心不分大小，一顆小小肉粽也能溫暖人心！中華道家人文協會10日舉辦愛心送蛋糕肉粽活動，準備了1萬8千4百顆愛心粽及1千條愛心蛋糕，在母親節及端午節前夕，分送給新北市弱勢家庭，要讓新北市弱勢家庭孩子與長者，也能吃到應景的蛋糕與肉粽，感受過節氣氛。

1.8萬顆粽 蛋糕千條

社會局長張錦麗說，中華道家人文協會已是第6年捐粽，累計已送出近6萬顆愛心粽，疊起來已有12座101大樓高度，迄今共有7200戶家庭、2萬1500人受惠；去年母親節送520條蛋糕，今年增加到1000條，要讓更多偉大辛苦的母親品嘗，她也代表新北市府感謝協會源源不絕的愛心。

中華道家人文協會理事長紫嚴導師說，今年準備金格長崎蜂蜜蛋糕及石門區農會香菇蛋黃粽，還跟廠商簽立食安保障合約，要讓大家吃得開心又安心；他說，協會秉持將心比心、以人為本的關懷理念，讓粽子與蛋糕化作善心，分送到每一戶有需要的人家，雖然價值不高，但希望透過這份心念，讓小小的愛也能陪伴每個弱勢家庭同行，讓他們不再孤單。

阿公養孫 現身致謝

弱勢家庭的小宏，18歲母親生下他後就離家，1歲多時父親因案入監，由外公一手撫養至今，外公經濟能力有限，應付三餐與日常生活已入不敷出，一切能省則省，連孫子愛吃的零食甜點也不敢買。在收到愛心粽與蛋糕後，阿公非常感動，10日他帶著小宏來到捐贈會場，特地向志工致謝：「謝謝大家的愛心，讓我能跟孫子一起過端午節跟母親節」。

(中國時報)