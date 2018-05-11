新豐垃圾山惡臭 急噴消毒水

2018年05月11日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

因2016年起苗栗竹南、新竹市焚化爐接連進行年度歲修，讓新竹縣大幅增加垃圾堆置量，至今全縣已有高達2萬噸的堆置垃圾，雖7日已全面重啟正常焚化作業，但連單日的垃圾量都無法消化。因應近日大雨，縣府憂心垃圾孳生病媒蚊，出動家畜疾病防治所防疫車至新豐垃圾掩埋場噴灑消毒水。

近兩年來因合作的縣市焚化爐歲修問題，導致新竹縣垃圾堆置量不斷增加，尤以新豐掩埋場狀況最為嚴重，目前堆置量高達1萬3000多噸。因垃圾堆置導致蚊蟲孳生，海風一吹，把惡臭與蒼蠅都吹到了民眾生活區域，去年底包括尚義里、大義里、崇義里以及大眉里4區里民，聯合抗議陳情，希望環保局盡快清運。

堆置上萬噸 里民抗議

新竹縣環保局已盡力協調其他縣市焚化爐支援焚燒垃圾，也已向中央申請「垃圾機械生物全分選（MBT）廠」和「垃圾機械全分選打包作業」設置計畫，希望度過歲修過度期。

孳生病媒蚊 危害健康

日前苗栗竹南與新竹市已恢復原有的垃圾焚化量，分別為150公噸、和60公噸，不過仍難以消化竹縣單日約230噸的垃圾產量，垃圾堆置仍是縣府頭痛的問題，且接連兩日大雨，環保局出動家畜疾病防治所防疫車協助進行消毒水噴灑，希望能抑制細菌與病媒蚊的孳生，降低惡臭，昨至新豐垃圾掩埋場噴灑消毒水。

(中國時報)