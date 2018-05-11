肉品市場遷建 居民祭屠龍刀

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府規畫將現有北區肉品市場遷至烏日區，引發當地居民強烈反彈。烏日區市議員吳瓊華10日在議會質詢時說，居民寫信給她，並附上1把「屠龍刀」，希望她用這把刀來嚴加把關，斬除市府黑箱作業。市長林佳龍強調，市府依法定程序辦理，並將加強與地方溝通。

林佳龍允加強溝通

經發局指出，台中肉品市場新場基地面積總計約 3.79公頃，朝向「設備及產能提升」、「產業升級」、「友善環境」等3大目標，將引才進全球高規格的電宰設備；未來烏日水資源回收中心完工後，將雙重過濾，一般及事業廢棄物則可就近到一旁的焚化爐處理。

市議員范淞育、吳瓊華、張芬郁、陳政顯、賴佳微等，關心肉品市場議題！陳政顯要求立即改善北區肉品市場的空汙、環保等問題。

興建東湖大橋疏運

吳瓊華說，上個月她帶烏日鄉親到市政府抗議，市長林佳龍好不容易願意出來面對鄉親，並表示說要加強溝通；既然有誠意要加強溝通就應該再辦理一場說明會，並透過里鄰長將通知單發放到每1戶。

范淞育表示，肉品市場在北區已有40多年歷史，現址設備已老舊，遷建烏日，從交通運輸負擔來看影響程度，相較北區、北屯區、太平區、東南區等地區減壓，有助於地方商業、城鄉均衡發展。

經發局強調，為避免載運豬隻貨車來往造成交通負擔，市府也將配合興建「東湖大橋」，跨越大里溪，與環河路高架橋銜接，預計109 年底完成該工程，同時可讓螺潭、湖日兩里相連接，解決當地居民聯外問題，完善烏日區交通網絡。

(中國時報)