民和國小眷舍 登錄歷史建築

2018年05月11日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣番路鄉民和國小眷屬宿舍屋齡77年，長年遭退休教師親屬違法侵占，縣府打了6年官司，才成功把日式檜木宿舍要回來，日前經文化觀光局文化資產審議委員會審議，老宿舍確定通過歷史建築審查，為全縣既有22處古蹟，15處歷史建築再添生力軍。

嘉義古蹟添生力軍

民和國小校長劉秀燕說，日式建築的眷屬宿舍遭占用長達2、30年，直到2011年才由縣府代為打官司，今年初好不容易討回來，因校方欲加以活化，但中央法令規定，歷史超過50年的公有建物需提報主管機關做文化資產價值評估，所以校方主動提報給文觀局審查。

劉秀燕說，雖宿舍因閒置多年出現蟻蛀，且屋頂被改成鐵皮屋頂，但文資委員一致認為，內部構造沒有太大變動，是台灣目前極為少見的日式傳統建築結構，深具保存價值，所以一致通過登錄為歷史建築，此審查結果對創校將屆百年的民和國小意義十分重大。

文觀局指出，民和國小眷屬宿舍日式建築風格，研判與日治時代就創設學校有關，4月間經專案委員審查通過後，就委託地政事務所實地測繪，待相關作業完備，就會送文化部核備，屆時歷史建築的身分才會正式生效。

打造文化旅遊路線

劉秀燕認為，既然老宿舍已有了文資身分，未來的運用就要符合規範，但校方已有初步構想，希望能透過計畫補助將老屋整修復舊，活化打造成地方文史館，進一步結合縣定古蹟半天岩紫雲寺，塑造出一條文化旅遊路線，讓77年歷史的日式宿舍成為番路鄉的文化亮點。

(中國時報)