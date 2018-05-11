綠三星民調爭議 陳坤續喊不公

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部去年底舉行三星鄉長黨內初選民調，落敗的三星鄉公所祕書陳坤質疑民調電話樣本數有「幽靈電話」，控告縣黨部主委林進財涉嫌違反公職人員選舉罷免法；檢察官認為難憑告訴人片面指述就認定有妨害競選的情形，此外，對政黨初選有質疑，也宜循政黨內部機制尋求救濟，此案做出不起訴處分。

陳坤主張，黨部提供的民調電話樣本數為1萬個號碼，但三星鄉明明只有約8600個電話號碼，摻雜了許多不是三星鄉的電話，質疑林進財涉嫌以不正方式妨害他人競選。

林進財則對檢察官表示，電話民調是中央黨部按照慣例以有效樣本1068份的10倍計算，提供1萬多支的樣本數，三星鄉登記在電信局的電話數大概是4900支，但沒有包括大洲、尾塹村，這兩地的電話開頭是「95」，與羅東鎮是共用機房，因此民調電話抽到「95」開頭電話，有可能是大洲、尾塹或是羅東，絕無陳坤所指「妨礙他人競選」的犯行。

對不起訴結果，陳坤表示，還要與支持者及團隊詳細討論，是否要選擇以無黨籍方式繼續參選到底，又或者是另尋黨內救濟管道，等縣黨部黨務人員完成改選，由新的委員會重啟調查；陳坤再次強調，初選民調過程極為不公平。

林進財昨天則表示「尊重司法」，也希望這起事件能盡快落幕，回歸黨的提名人機制進行競選工作，呼籲陳坤應尊重司法單位的決定，不要再做出對民進黨不利的事情。

(中國時報)

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