護師節悼蔡邑敏 副總統頒特殊奉獻獎

副總統陳建仁頒特殊奉獻獎給蘭嶼殉職護理師蔡邑敏，蔡媽媽（左三）代表受獎。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

5月12日是國際護師節，衛福部與中華民國護理師護士公會全國聯合會，10日提前舉辦「國際護師節慶祝大會」，今年2月5日搭黑鷹直昇機後送病患殉職的蘭嶼護理師蔡邑敏，獲副總統陳建仁頒發特殊奉獻獎表彰義行，媽媽楊秀菁代為領獎時思及女兒，哀痛情緒湧現心頭，含淚哽咽說：「邑敏一輩子都是我的驕傲，這份榮耀要分享給所有勇敢的護理師」。

國際護師節慶祝暨表揚大會，10日在新北市府多功能集會堂舉行，副總統陳建仁、衛福部長陳時中、新北市長朱立倫、前監察院長張博雅等均到場，頒發專業奉獻獎給14位為醫療辛苦付出的白衣天使、獲服務奉獻獎的2436位服資深護理人員，並表彰蔡邑敏、楊瓊珠、駱君萍等3位已逝優秀護理人員特殊奉獻。

蔡媽媽緊緊抱著頒給女兒的獎座，雖然已事隔3個多月，只要想起女兒，看著手機LINE訊息最後收到女兒傳來「我很怕」訊息，依舊悲從中來。她說：「邑敏很勇敢！她出事前就有預感，傳簡訊跟我說她很害怕，那時我睡了沒看到簡訊，否則一定會叫她別去，但我相信邑敏還是會去，因為這是她身為護理師的職責，雖然只能跟女兒相處28年，但我會珍惜這短短的緣份」。

陳建仁致詞時感謝全國所有護理師，因為有護理師無私的付出與奉獻，才能讓民眾平安喜樂，他要特別向3位獲特殊奉獻獎的護理師致敬，她們犧牲奉獻精神足以作為所有護理師典範。

(中國時報)

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