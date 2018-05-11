嘉義女兒顧德莎 作畫寫書抗癌

2018年05月11日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

作家顧德莎是嘉義女兒，在病榻中作畫、寫書迎戰癌魔，完成《驟雨之島》小說集，記錄台灣50至80年代紡織王國的興衰，即日起在嘉義市「這裡」料理工作室開畫展，11日在承億慢讀小鎮發表新書。

61歲顧德莎曾在紡織廠負責財務會計，熟悉紡織產業，9年前她檢出罹癌，6年開刀3次，持續化療，她回嘉展開新生活，在社區大學教影像詩創作，寫書、作畫，結識「這裡」料理工作室負責人陳玟伶，合作將府路巷老屋改裝成「作家之屋」，提供來嘉駐點的作家使用。

顧德莎因治癌而胃口不佳，骨瘦如柴，陳玟伶每天特別為她調製色香味俱全的養生餐，又以甘草粉特調「福粉」，補充她缺乏的鹽分，慢慢養出肉，從最瘦38公斤到現在45公斤，養足精力抗病魔，在親友的力挺下，顧德莎完成書、也開畫展，活出精采生命。

顧德莎曾是嘉商校刊的文青，文采豐盈，出版台語詩集，此次，她用10篇短篇小說記錄紡織工廠老闆、小工人、產業鏈配合廠商的運作，從愛情、親情、家庭等情感面刻畫產業分崩離析所帶來的社會衝擊，筆鋒犀利，感情豐沛。

顧德莎說，《驟雨之島》是深感台灣是多雨的島國，一場驟雨可解乾旱，也可能暴雨成災，能出書寫下台灣紡織業的故事，感謝很多親友鼓勵及幫忙，也以此書和畫作，與和同樣受病痛之苦的人共勉，就像她作的畫《跟身體和解》，讓生命如繁花綻放。

(中國時報)