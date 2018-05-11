自閉童賣米 賺到東京旅費

2018年05月11日 04:11 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

「我們要靠自己的力量到東京迪士尼！」台灣自閉兒關懷協會學員，半年前許下要前往東京迪士尼旅遊的心願，學員們靠著分裝白米販售，每包15元的淨利不斷累積終於達成目標，對於要出國玩了，許多學員都開心的說「很期待！」

台灣自閉兒關懷協會買進大包裝的台東農產，透過學員分裝、真空機包裝並宅配給民眾，每包白米僅有15元的利潤，但卻是學員們自立更生的重要工作，半年前協會決定以東京迪士尼為目標，鼓勵學員們努力工作。

「我們不接受捐款！」協會理事長孫中光表示，學員們要前往東京的目標許多人知道後都有意捐款，不過他認為既然目標是要出遊，就應該用自己賺的錢，因此婉拒捐款，部分捐款人改買白米捐給社福機構，銷售成績還不錯。

經過半年的努力，學員們分裝超過16000包白米、賺到24萬的旅費，讓東京迪士尼旅遊的夢想終於達成，預計下周一啟程。

除了台東的自閉兒學員外，還有桃園、高雄的自閉兒家庭也加入遊程，到日本後還有5名翻譯陪同，並與日本的自閉兒家庭交流。

孫中光說，許多學員家庭經濟普遍不好，因此大多沒有出過國、甚至沒搭過飛機，出國是很難得的經驗，因此對於出國都很期待、興奮卻也感到擔心、恐懼，在截然不同的環境將給學員們難忘的回憶。

(中國時報)