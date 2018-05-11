孔廟送聰明筆 心想試成

進入考季，考生前往台北孔廟向孔子祈求金榜題名，行禮前要先盥洗手靜心。廟方將在12、13日舉辦考生祈福儀式，發送特製的蔥造型「聰明筆」，祝福考生都能金榜題名。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北孔廟將於12、13日舉辦考生祈福儀式，有別於以往，今年最特別邀請大同區在地區長林聰明，在祈福儀式後發送蔥造型「聰明筆」，祝福考生都能「心想試成」。

進入考季，各類考試接續登場，台北孔廟12、13日每日上午9時起，每30分鐘舉辦一梯次祈福儀式至上午11時30分，古禮儀式在鐘鼓齊鳴後開始，考生先在禮門盥洗靜心，由禮生引領「過泮橋」。

孔廟管委會表示，相傳古時狀元及第者才能從「泮池」中央的「泮橋」上步行而過祭孔，延伸至今，象徵鼓勵考生勤奮向學，彰顯勤學古風，祈求高中狀元。

供桌上，孔廟會準備有「包中」意涵的粽子、「勤學」的芹菜，再由禮生和林聰明福贈考生「金榜題名文具組」，代表「夫子賜福」，考生在儀門廊下智慧金牛上抽取造型蔥筆開聰啟慧，再至魁星拱門高掛祈願書籤，有魁星點斗獨占鰲頭的好寓意。

此外，魁星拱門將代表魁星的星宿以藝術呈現，考生憑准考證影本，誠心祝禱後，可獲得限量「金榜題名狀元袋」，內容包含金榜題名文具組、魁星祈福卡及「聰明筆」，祈願考生應試順利。

北市民政局長藍世聰說，學子們平時努力苦讀，考試前藉由莊嚴古禮祈求庇祐，期盼考生智慧開啟並穩定心理情緒，在考場上發揮實力勇奪佳績。為服務廣大考生，12日至18日每天上午9時至12時、下午2時至5時，除周一休館外，考生到大成殿祝禱後，憑准考證影本可索取「金榜題名狀元袋」。

(中國時報)

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