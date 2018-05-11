蚵嗲阿公教書法 高僧也來學

2018年05月11日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

曾賣蚵嗲維生的素人書法家李明賢近年致力傳播書法種子，不只是雲林縣土庫鎮土庫、馬光2國小指導老師，也在土庫老人會教，「老少通吃」，而且完全不收費，希望藉以傳承優美的固有文化，除了「李老師」外，孩子還暱稱他為「蚵嗲阿公」。

71歲的李明賢每周各2次分別在土庫及馬光國小義務帶領書法社團，並不定期地在土庫老人會免費開課，小朋友都很喜歡上他的課，因為阿公級的他和藹可親、很耐煩，從不動怒。同儕話題更多，邊教邊寫邊聊，老少同浸淫墨香中。

「看到李老師溫柔細膩地握著孩子的手運筆畫面，每每令人感動」，土庫國小校長關勝周指出，李老師把每個孩子都當做自己孫子，總是不厭其煩地耐心指導，教學現場洋溢著「含飴弄孫」的幸福感。

李明賢本來不收學生，但皈依佛門後，常為宗教、公益團體揮毫義賣，便「以書法會師」，因此不少高僧大師向他學習書法，他則向大師們求佛、禪。

「我叫他們『師父』，他們叫我『老師』，都是『師』 啦！」李明賢說，因此讓他深思到美好的事物應該要傳播、傳承，很感謝學校提供舞台讓他有機會為承傳文化略盡心力。

李明賢堪稱鄉野傳奇人物，曾在土庫順天宮前賣蚵嗲、炸粿與冰維生，無師自通寫得一手好書法，12歲起逢年便寫、賣春聯貼補家用，迄今不改其趣，因自幼習武，筆觸蒼勁有力。

(中國時報)